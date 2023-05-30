Недобежчик

Суд в Ростове-на-Дону приступил к слушанию дела 23-летнего жителя Крыма Альберта Круглова, который пытался попасть на территорию Украины, чтобы присоединиться к батальону «Азов» (признан в РФ террористической организацией и запрещен). Ранее судимый за экстремистские комментарии и хранение взрывчатки мужчина полностью признал вину. По новому обвинению ему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

В Южном окружном военном суде началось рассмотрение дела жителя Крыма Альберта Круглова, обвиняемого ФСБ в приготовлении к госизмене и намерении присоединиться к террористической организации (ч. 1 ст. 30, ст. 275, ч. 2 ст. 205.5 УК РФ).

По версии следствия, в ноябре 2022 года Альберт Круглов, будучи активным противником внешней и внутренней политики РФ, принял решение присоединиться к украинскому батальону «Азов» (признан в РФ террористической организацией и запрещен).

Мужчина купил камуфлированную форму, перчатки, противогаз и нож и разработал маршрут выезда на территорию Украины. Согласно плану, Альберт Круглов должен был поехать из Симферополя в Сочи, из Сочи прилететь в Минск и затем пересечь пешком белорусско-украинскую границу в пункте пропуска «Мокраны». Также у него был составлен запасной маршрут — из Сочи через Екатеринбург улететь в Астану и уже оттуда перебраться на территорию Украины. Однако 16 ноября Альберт Круглов был задержан сотрудниками УФСБ по Крыму и позднее по решению суда заключен под стражу.

На заседании Альберт Круглов рассказал, что до ареста жил в Алуште вдвоем с матерью, работающей швеей на меховой фабрике. Закончил 11 классов, но не смог сдать выпускные экзамены. «Работал в строительной сфере, занимался самообразованием»,— пояснил он на заседании.

Судя по записям Альберта Круглова в соцсетях, с 2014 года он выступал противником присоединения Крыма к России. Сам он пояснил в суде, что получил российское гражданство в 2017 году, однако позже хотел отказаться от него и не менял паспорт в положенный срок при достижении 20 лет. Гражданство Украины он получил в 2018 году.

В 2019 году Алуштинский городской суд приговорил Альберта Круглова к одному году и восьми месяцам лишения свободы за призывы к экстремистской деятельности в интернете, незаконное изготовление и хранение взрывчатых веществ (ч. 2 ст. 280, ч. 1 ст. 223.1, ч. 1 ст. 222.1 УК РФ). Как сообщали тогда в региональном УФСБ, в июле 2018 года сотрудники спецслужбы нашли и изъяли дома у Альберта Круглова две бомбы с поражающими элементами в термосе и в бутылке. Длительного заключения злоумышленник избежал, признав вину.

По новому делу Альберт Круглов также полностью ее признал, но не стал подробно комментировать инкриминируемые ему деяния. Его допрос состоится после исследования всех доказательств и допроса свидетелей. Судью он попросил обеспечить ему телефонный разговор, а журналистов — передать ему любых газет для чтения в СИЗО.

Это не первое уголовное дело, возбужденное против граждан России, собиравшихся воевать в составе ВСУ или националистических подразделений Украины. Ранее за аналогичное преступление был осужден 30-летний красноярец Сергей Улукшонов. Его приговорили к четырем годам и восьми месяцам колонии строгого режима. Также ФСБ сообщала о задержании предположительно намеревавшихся воевать на стороне Украины жителей Абакана и Екатеринбурга. Еще один гражданин России, пытавшийся выехать на территорию Украины для участия в боевых действиях против ВС РФ, был задержан в Брянской области.

Мария Иванова, Ростов-на-Дону