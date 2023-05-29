Александрова вышла во второй круг Roland Garros, Кудерметова вылетела с турнира

Российская теннисистка Екатерина Александрова вышла во второй круг Roland Garros, а Вероника Кудерметова вылетела в первом круге. Таким образом, в следующий этап соревнований пока смогли пройти 14 из 15 российских теннисистов, ожидается выступление еще трех.

Екатерина Александрова (23 место в рейтинге WTA) победила Викторию Томову из Болгарии (72 место) со счетом 6:1, 2:6, 6:1. В следующем круге россиянка встретится с Анной-Леной Фридзам из Германии. Вероника Кудерметова (11 ракетка мира) проиграла Анне Каролине Шмидловой из Словакии (100 место). Матч завершился со счетом 6:3, 6:1 в пользу представительницы Словакии.

Во второй круг Roland Garros кроме Екатерины Александровой вышли Дарья Касаткина, Анастасия Павлюченкова, Диана Шнайдер, Элина Аванесян, Варвара Грачева, Анна Блинкова, Людмила Самсонова, Анастасия Потапова, Камилла Рахимова. В первом круге среди мужчин победили Андрей Рублев, Аслан Карацев, Карен Хачанов, Александр Шевченко. В первом этапе соревнований еще не выступали Даниил Медведев и сестры Эрика и Мирра Андреевы. Анна Калинская снялась из-за травмы.

Roland Garros — второй в сезоне турнир Большого шлема. Проходит на грунтовом покрытии. Призовой фонд составляет €49,6 млн.

Леонид Уварчев