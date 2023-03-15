Лучшие друзья бриллиантов

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Коммерсантъ FM
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Ювелирные сети расширяют непрофильный ассортимент

На фоне падения спроса на ювелирные изделия все больше участников рынка расширяют непрофильный ассортимент. Так, фирма Sokolov начала продавать сумки, кошельки и другие аксессуары. В некоторых других крупных ювелирных сетях также придерживаются тенденции развития продажи сопутствующих товаров.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Производитель и продавец ювелирных изделий Sokolov запустил продажу кожаных аксессуаров — женских сумок, кошельков и кардхолдеров — под собственным брендом, рассказали “Ъ” в сети. Пока продукция пилотной коллекции доступна в десяти магазинах Москвы, Екатеринбурга и Сочи. По словам CEO Sokolov Николая Полякова, доля аксессуаров в перспективе может достичь около 10–15% оборота компании. До конца года Sokolov также планирует выпустить линейку косметики.

Sokolov основана в 1993 году Алексеем и Еленой Соколовыми, сегодня включает 420 магазинов. По собственным данным компании, в 2022 году выручка Sokolov выросла на 31%, до 32 млрд руб., год к году. Infoline по итогам первого полугодия 2022 года поставило Sokolov на третье место по продажам среди ювелирных сетей в РФ.

Конкуренты Sokolov уже развивают непрофильный ассортимент. В сети «585*Золотой» говорят, что продают в своих салонах оптику, часы, шелковые платки, фарфор Императорского фарфорового завода и другие сопутствующие товары. На такую продукцию приходится около 5–7% ассортимента, говорит директор по маркетингу и организации розничных продаж «585*Золотой» Андрей Шляев. По его словам, неювелирная продукция привлекает новую аудиторию, увеличивает трафик и средний чек. Также это может позволить лучше конкурировать с онлайн-площадками, где растут продажи ювелирных изделий из-за высоких скидок и концентрации широкого ассортимента товара в одном месте. В «Адамасе» отказались от комментариев, в Sunlight “Ъ” не ответили.

Расширение ассортимента ювелирных сетей за счет дополнительной продукции гендиректор Гильдии ювелиров России Эдуард Уткин связывает с желанием поддержать снижающийся спрос на украшения, который в 2022 году сократился примерно на 15% год к году. По его словам, в массовом сегменте ювелирной продукции покупатели наиболее чувствительны к изменению макроэкономической ситуации, а основные траты потребителей сегодня приходятся на товары первой необходимости.

По итогам прошлого года число покупателей в ювелирных магазинах в торговых центрах Москвы снизилось на 18% год к году, с января по начало марта 2023 года — на 16% год к году, подсчитали в Focus Technologies. По данным аналитиков Sokolov, средний чек на ювелирные изделия в России в 2022 году вырос на 20%, примерно до 6,9 тыс. руб., что может быть связано с ростом цен.

Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров считает, что новый ассортимент Sokolov в целом отвечает потребностям целевой аудитории ювелирной сети. А запуск новых категорий в экспериментальном режиме в ограниченном числе точек позволит понять, какую продукцию можно оставить на постоянной основе во всей сети и онлайн-магазине, отмечает эксперт.

Андрей Шляев добавляет, что новый ассортимент должен находиться в одной ценовой категории с основным товаром и совпадать с ним по назначению, например служить дополнением к подарку. По его словам, выход в новые непрофильные сегменты также зачастую требует увеличения площади отдельных магазинов и оптимизации торгового оборудования для размещения большего числа изделий.

По подсчетам аналитиков Sokolov, продажи ювелирных изделий в России в 2022 году снизились на 9%, до 301 млрд руб., год к году, что там связывают с уходом глобальных брендов в первую очередь в сегменте люкс. В 2023 году, прогнозируют в Sokolov, продажи ювелирных изделий в РФ увеличатся на 2–3% год к году.

Алина Савицкая, Александра Мерцалова

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