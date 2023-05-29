США обеспокоены решением властей Польши создать комиссию по изучению влияния России

Посол США в Польше Марк Бжезиньский заявил, что Вашингтон разделяет обеспокоенность в связи с созданием в стране комиссии, которая займется изучением влияния России на внутреннюю безопасность Польши. По словам господина Бжезиньского, работа комиссии может помешать полноценному выборному процессу в Польше.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Aleksandra Szmigiel / Reuters Фото: Aleksandra Szmigiel / Reuters

«Соединенные Штаты и правительство США разделяют озабоченность по поводу законопроекта, который, возможно, позволит лишить избирателей возможности голосовать за кандидатов по своему выбору вне четко определенного процесса в независимых судах»,— сказал посол в эфире польского телеканала TVN.

Господин Бжезиньский поддержал решение президента Польши Анджея Дуды передать закон о создании комиссии на рассмотрение в Конституционный суд.

Ранее сегодня, 29 мая, господин Дуда подписал закон о создании госкомиссии по «российскому влиянию». По его словам, «специальная государственная комиссия призвана выявить российское влияние на безопасность Польши в последние 20 лет».

Согласно документу, комитет будет анализировать, в частности, служебную деятельность польских чиновников за 2007-2022 годы и проверить их на принятие вредных решений в ущерб Польше в обозначенный период. Комитет получит право, в частности, вводить запреты на законодательные решения, связанные с заключением госконтрактов, а также отменять административные решения, которые по мнению комиссии были приняты под влиянием России.

Как передает польское отделение Business Insider, против принятия закона о создании комиссии выступили законодательный комитет Сейма (нижняя палата парламента Польши), члены оппозиционных партий и юристы.

Как сообщает издание, в заключении подразделения Сейма говорится, что комиссия, которую хотят создать власти Польши, получит полномочия прокуратуры, суда и спецслужб, что не укладывается в конституционные рамки.

Эрдни Кагалтынов