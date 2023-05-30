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Коммерсантъ FM
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Главные анонсы 30 мая

В Москве пройдет государственный визит президента Южной Осетии Алана Гаглоева. Планируется встреча с представителями российского предпринимательства, в частности, с руководством «Российского экспортного центра».

Запланировано подведение итогов праймериз партии «Единая Россия».

Банк России планирует с 30 мая ужесточить резервирование ипотеки от застройщика с экстремально низкими ставками. Кроме того, ЦБ повысит резервы по ипотеке с такими ставками, выданной после 15 марта 2023 года.

Мосгорсуд рассмотрит жалобу на арест режиссера Евгении Беркович и сценариста Светланы Петрийчук.

В Москве Мещанский суд рассмотрит иск бывшего продюсера блогера Ильи Варламова (признан в РФ иностранным агентом) Полины Ганеевой с требованием выплатить ей 700 тыс. рублей за ее увольнение во время беременности.

В Пакистане пройдет визит министра иностранных дел Белоруссии Сергея Алейника.

В России начнется размещение первого выпуска городских зеленых облигаций, позволяющих гражданам инвестировать в проект замены дизельных автобусов на электробусы.

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