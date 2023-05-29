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Карьера ушла за «Радугу»

Дело о коммерческом подкупе экс-директора Фонда защиты прав дольщиков Кубани передано в суд

В Краснодаре будут судить бывшего директора краевого Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства Евгению Шумейко. Она обвиняется в получении коммерческого подкупа в особо крупном размере. По версии следствия, госпожа Шумейко получила от застройщика «откат» за заключение договоров о достройке проблемного ЖК «Радуга» в Краснодаре. Сумма подношения составила 41 млн руб. В ходе предварительного следствия обвиняемая полностью признала вину.

В ходе предварительного следствия Евгения Шумейко полностью признала вину

В ходе предварительного следствия Евгения Шумейко полностью признала вину

Фото: https://vk.com / ev.shumeyko

В ходе предварительного следствия Евгения Шумейко полностью признала вину

Фото: https://vk.com / ev.shumeyko

Прокуратура Краснодарского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу бывшего директора краевого Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства Евгении Шумейко, сообщает пресс-служба ведомства. Она обвиняется по ч. 8 ст. 204 УК РФ (получение коммерческого подкупа в особо крупном размере).

По данным «Ъ-Кубань», дело будет рассматривать судья Первомайского районного суда Краснодара Алексей Краснопеев.

Евгения Шумейко родилась в 1983 году в Новокузнецке. Окончила Сибирский государственный индустриальный университет по специальности «металлургия черных металлов», получив квалификацию «инженер». В сентябре 2017 года была избрана депутатом Законодательного собрания Краснодарского края шестого созыва. Состояла в комитете ЗСК по вопросам строительства и ЖКХ. Первого ноября 2019 года заняла пост директора Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства в Краснодарском крае.

По версии следствия, с декабря 2020 года по февраль 2021 года Евгения Шумейко, являясь директором краевого Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства, получила от учредителя строительной фирмы «АРТ» Юрия Кудринского 41 млн руб. в обмен на заключение договоров о достройке проблемного ЖК «Радуга» на ул. Евгении Жигуленко в Краснодаре.

«В ходе предварительного следствия обвиняемая вину признала в полном объеме»,— рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

В настоящий момент фигурантка находится под домашним арестом. По ходатайству следователя суд арестовал две квартиры и машино-место обвиняемой.

Уголовное дело в отношении 40-летнего учредителя строительной организации, обвиняемого в передаче коммерческого подкупа в особо крупном размере (ч. 4 ст. 204 УК РФ), также направлено в суд. Договоры о достройке проблемного ЖК с застройщиком расторгнуты. По данным властей Краснодара, сейчас на стройплощадке работает новый подрядчик, достроить жилой комплекс обещают к концу года.

Защитник Евгении Шумейко в суде Олег Сивенко воздержался от комментариев.

Краснодарский адвокат Андрей Таран, оценивая перспективы дела, отметил, что при наличии довольного большого количества смягчающих обстоятельств (отсутствие судимости, самостоятельное воспитание малолетнего ребенка, признание вины и пр.) Евгения Шумейко может надеяться на то, что прокуратура не будет просить суд лишать ее свободы. «Однако есть одно важное обстоятельство: статья, по которой ее обвинили, предусматривает в виде наказания лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет. А это значит, что меньше семи лет ей дать не могут. Для того чтобы применить условное наказание, суд должен избрать сначала наказание в виде лишения свободы в интервале от семи до восьми лет, а уже затем применить положение ст. 73 УК РФ и посчитать, что она исправится на свободе без реального лишения свободы»,— считает господин Таран.

Наталья Решетняк

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