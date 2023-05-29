Котельные Петербурга до конца года перейдут на газ и электричество

Все котельные в Санкт-Петербурге до конца 2023 года перейдут на использование газа и электричества вместо неэкологичных источников тепла. Об этом 29 мая рассказали в пресс-службе Смольного.

По словам губернатора Петербурга Александра Беглова, замены объектов пройдут по поручению президента России Владимира Путина. Всего на более экологичные виды топлива будет переведено 22 объекта.

Он также заявил, что в 2022 году в Петербурге более 1290 индивидуальных домов получили возможность подключиться к центральной системе газоснабжения. Также город построил и реконструировал 35 центральных тепловых пункта, 121 котельную, а также заменил 280 км теплосетей.

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