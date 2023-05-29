Банкиров не пустили в парк

Суд отказал в иске Центробанку РФ к компании краснодарского бизнесмена Сергея Галицкого о предоставлении права пользоваться частью парка «Краснодар». Банку принадлежат в парке сети электроснабжения и канализации. Однако суд решил, что в случае аварийной ситуации для проезда к объектам установление сервитута не требуется. Юристы считают данное решение скорее исключением из правил: обычно суды удовлетворяют подобные требования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран ЦБ принадлежат сети электроснабжения и канализации, которые проложены по территории парка

Фото: Игорь Чураков ЦБ принадлежат сети электроснабжения и канализации, которые проложены по территории парка

Фото: Игорь Чураков

Арбитражный суд Краснодарского края (АСКК) отказал Центральному банку (ЦБ) РФ в иске к компании Сергея Галицкого ООО «Инвестстрой» о предоставлении права пользоваться частью парка «Краснодар». Решение суда опубликовано в картотеке арбитражных дел.

В материалах дела говорится, что земельный участок, где расположен парк «Краснодар» (многофункциональный рекреационно-ландшафтный комплекс, прилегающий к улице Восточно-Кругликовской), находится во владении ООО «Инвестстрой» на основании договора аренды с администрацией города.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Инвестстрой» зарегистрировано в 2009 году в Краснодаре. Основной вид деятельности — вложения в уставные капиталы, венчурное инвестирование. Бенефициар — Сергей Галицкий. Выручка компании в 2022 году составила 40,6 млрд руб., убыток — 7,7 млрд руб.

В парке «Краснодар» Центробанку РФ принадлежат сети дождевой канализации общей протяженностью 1,3 тыс. м, а также сети электроснабжения протяженностью 5,6 тыс. м. Объекты банка находятся под землей на глубине 1-1,5 м.

Как указано в решении суда, в 2017 году во время строительства парка были повреждены сети электроснабжения. В связи с этим банк обратился к компании Сергея Галицкого с заявлением о необходимости проведения восстановительных работ. В заявлении банк также попросил предоставить ему беспрепятственный доступ на территорию земельных участков для проведения последующих плановых работ — обслуживания и эксплуатации, а также предотвращения и ликвидации аварий.

В ответном письме компания «Инвестстрой» разрешила допуск банка к линейным объектам в парке. Однако общество просило предварительно согласовывать проведение земляных работ, а после этого привести земельные участки в состояние, в котором они были до ремонта.

Представители банка предоставили суду переписку, из которой следует, что фирма Сергея Галицкого «не чинит никаких препятствий по содержанию или ремонту линейных объектов ЦБ РФ, а также подтверждает готовность взаимодействовать при организации работ по обслуживанию сетей».

В ходе судебных заседаний адвокаты компании Сергея Галицкого пояснили, что земельные участки с сетями Центробанка не огорожены и являются территорией общего пользования. Ответчик также заявил, что «все виды работ могут быть свободно выполнены истцом без установления сервитутов на земельные участки».

Вместе с тем, по мнению банка, компания Сергея Галицкого препятствовала в проведении ремонтных работ. В связи с чем в 2020 году банк направил в адрес фирмы бизнесмена проекты соглашений об установлении сервитутов частей земельных участков в парке. Ответчик не подписал данные проекты, что стало основанием для обращения в суд.

В суде установлено, что проекты соглашений об установлении сервитутов частей земельных участков, представленные банком для понуждения в подписании ответчиком, не содержали конкретный перечень работ, которые необходимо производить для обслуживания и ремонта линейных объектов.

Вместе с тем проведенная в рамках спора судебная экспертиза показала необходимость установления сервитута в границах охранных зон линейных объектов банка. При этом эксперт пояснил в суде, что невозможно определить фактическое местоположение линейных объектов, так как «сети истца проложены под землей».

Суд посчитал, что заключение эксперта не имеет обязательной силы и подлежит оценке наряду с другими доказательствами. В решении суда указано, что выводы о препятствиях в парке эксперт сделал на основании предположений, а заключение «является противоречивым и необъективным».

В соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, в случае возникновения чрезвычайной (аварийной) ситуации для проезда и прохода по смежным территориям установление сервитута не требуется, «а собственник земельного участка не вправе создавать препятствия для доступа к аварийному объекту»,— говорится в решении суда.

Истцу необходимо доказать наличие препятствий для пользования объектом, считает адвокат юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Ярослав Шицле.

«Поскольку действительных препятствий для доступа к линейным объектам не имеется, то действительно, необходимость обременения земельного участка сервитутом не выглядит разумной»,— добавил господин Шицле.

Управляющий партнер Zharov Group Евгений Жаров говорит, что суды в большинстве случаев удовлетворяют подобные исковые требования, мотивируя свое решение тем, что в случае отсутствия в помещениях истца канализации, прекращения водо- и теплоснабжения — он не сможет их эксплуатировать, а это является нарушением его прав как собственника.

«В данном деле для успешного разрешения дела ЦБ в вышестоящей инстанции необходимо сделать акцент на невозможности ведения деятельности. Если без сервитута все-таки не обойтись, он должен быть установлен с минимальным обременением для земельного участка, на котором устанавливается»,— резюмировал юрист.

Тат Гаспарян

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