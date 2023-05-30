Аннино выезжает на капремонт

ГКУ «Ленавтодор» заключило договор с ООО «Лен Авто Транс» Владислава Шмелева на капитальный ремонт автомобильной дороги регионального значения Аннино — Разбегаево на участке 8 км. Контракт сроком до 2025 года и стоимостью 698,6 млн рублей заключен с единственным участником конкурса. В Ленобласти этот же подрядчик выполняет реконструкцию моста через областную реку Мойку стоимостью 608,8 млн рублей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Ленобласть капитально отремонтирует одну из основных региональных трасс Ломоносовского района, проходящую через Иннолово, Рюмки и Большие Томики. В процессе стройки полностью заменят дорожное полотно и основание, построят тротуары и освещение в границах населенных пунктов, а также заменят водопропускные трубы, сообщила вчера пресс-служба комитета по дорожному хозяйству Ленобласти. Кроме этого, обновится мост через реку Стрелка. В общей сложности стройка затронет почти 8 км. Трасса от Аннино до Разбегаево проходит по территории активного малоэтажного строительства: по ней можно выехать как в сторону КАД, так и в сторону Ропши.

В протоколе проведения конкурса на выполнение капитального ремонта автомобильной дороги регионального значения Аннино — Разбегаево, проводимого с 27 апреля до 14 мая этого года, сказано, что электронный аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что подана только одна заявка на участие в закупке. В областном дорожном комитете «Ъ-СПБ» уточнили, что этим единственным участником является ООО «Лен Авто Транс» и контракт с этим подрядчиком уже заключен. «Согласно нормам 44-ФЗ "О госзакупках" предусмотрено, что в случае заявки на торги от одного участника контракт впоследствии заключается с единственным поставщиком»,— пояснили в дорожном комитете.

Согласно «СПАРК-Интерфакс», ООО «Лен Авто Транс» (ООО «Л А Т») зарегистрировано в 2015 году во Всеволожском районе Ленобласти. Его единственным учредителем и руководителем является Владислав Шмелев. По данным финансовой отчетности, выручка компании в 2022 году составила 793,3 млн рублей, а чистая прибыль — 18,2 млн рублей.

Законодательная база исходит из того, что конкурс — это конкурентная процедура, а если заявка подана всего одна, значит, конкуренции за право заключить контракт нет, и это уже само по себе достаточное основание для признания ее несостоявшейся, поясняет директор экспертной группы Veta Дмитрий Жарский. Однако это не значит, что заказчик не может заключить контракт с участником, подавшим единственную заявку. «Тем не менее мы говорим именно о праве заказчика, а не об обязанности. Гипотетически заказчик мог провести и повторную процедуру. Порядок заключения контракта в такой ситуации описан в статьях 52 (пункт 6 части 2) и 93 (пункт 25 части 1) 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"»,— обращает внимание эксперт.

ООО «Л А Т» уже участвует в крупных дорожных проектах Ленобласти. В конце прошлого года компания завершила ремонт дороги на подъезде к Кингисеппу со стороны федеральной трассы А-180 «Нарва» стоимостью 193,8 млн рублей. В данный момент компания ведет реконструкцию мостового перехода через реку Мойку на участке автомобильной дороги Санкт-Петербург — Кировск, с ценой контракта 608,8 млн рублей и сроком окончания — лето 2024 года.

Александра Тен