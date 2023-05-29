Сотрудник минтранса Кубани Павел Артемьев ушел добровольцем в зону СВО

Руководитель отдела реализации госполитики в области автотранспорта и безопасности дорожного движения минтранса Краснодарского края Павел Артемьев стал добровольцем — участником спецоперации. Об этом сообщила супруга чиновника, руководитель фонда «Добро и дело» Анна Артемьева в Telegram.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Анны Артемьевой Фото: Telegram-канал Анны Артемьевой

Госпожа Артемьева отметила, что ее супруг находится в зоне СВО уже около двух недель. Павел Артемьев, по заявлению его жены, ранее участвовал в волонтерских поездках в зону боев.

«Объехал весь фронт, параллельно здесь, "на материке" включался в работу Фонда, так же как и мы, находил благотворителей, организовывал, грузил, фасовал, сутки ездил вдоль ЛБС за рулем и выходных у него практически не было»,— говорится в сообщении.

На своем посту в минтрансе Кубани Павел Артемьев, согласно данным портала ведомства, отвечает за заключение договоров о перемещении задержанных транспортных средств и их хранении на спецстоянках, организацию проведения техосмотра, взаимодействие с другими ведомствами, выдачу разрешений на пассажирские перевозки и выполняет другие функции.

Анастасия Донскова

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