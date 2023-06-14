Разные равные

Новый сезон фестиваля Context начнется с поставленного хореографом Павлом Глуховым для прима-балерин Дианы Вишневой и Дарьи Павленко спектакля «Дуо». Премьера пройдет в петербургском БДТ им. Г. А. Товстоногова 10 и 11 июля. «Ъ-Стиль» поговорил о постановке с ее участниками.

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Фото: Полина Набока Балерины Диана Вишнева и Дарья Павленко

Фото: Полина Набока

Впервые о хореографе Павле Глухове балерина Диана Вишнева, чей фонд давно и целенаправленно поддерживает начинающих российских постановщиков, услышала в 2016-м. Тогда Павел, недавний выпускник балетмейстерской мастерской Михаила Лавровского в ГИТИСе, завоевал приз зрительских симпатий на Конкурсе молодых хореографов фестиваля Context. И зрители, как часто бывает, не ошиблись — на сегодня на счету Глухова среди прочего имеются победа в хореографической лаборатории Уэйна Макгрегора за дуэт «Свет в ноябре», премия «Золотая маска» за спектакль «Плот Медузы», поставленный в 2021 году в воронежском Камерном театре, и десятки сочинений для российских и зарубежных танцевальных компаний.

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Фото: Полина Набока Балерина Дарья Павленко

Фото: Полина Набока

В основной программе «Контекста» работы Павла также появлялись несколько раз: автобиографический балет «Когда папа был маленьким», созданный для труппы Челябинского театра современного танца, и остросюжетное соло «Бумажный человек». А в этом году постановка Павла Глухова «Дуо», сочиненная для двух балерин, Дианы Вишневой и Дарьи Павленко, выбрана для открытия нового сезона фестиваля.

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Фото: Полина Набока Балерина Диана Вишнева

Фото: Полина Набока

Строго говоря, работа над «Дуо» началась около двух лет назад. «Диана предложила поработать вместе, и мы начали размышлять в более привычном ключе о дуэте с партнером. Но довольно быстро уперлись в стену...— рассказывает Глухов.— С танцовщиками, которых мы хотели бы видеть в номере, по разным причинам не складывалось». Так возникла мысль о дуэте двух балерин. Тут стоит напомнить, что и для классического, и для современного танца самостоятельные женские дуэты — редкий жанр. И по совпадению, один из его образцов — B/olero израильского хореографа Охада Наарина — работа из репертуара Дианы. Для нее себе в партнерши она ангажировала этуаль Парижской оперы Орели Дюпон, когда же дело дошло до «Дуо», Диана пригласила в проект свою коллегу по Мариинской сцене прима-балерину Дарью Павленко, последние годы блистающую в постановках труппы Танцтеатра Пины Бауш. «В Мариинском мы с Дианой исполняли приблизительно один и тот же репертуар, но между нами никогда не было конкуренции, ревности, соревнования. Каждая параллельно делала свое дело,— вспоминает Дарья.— При этом я с интересом наблюдала за тем, в каком постоянном творческом поиске она находится. Ее неугомонность, желание пробовать что-то новое — мне всегда это нравилось. Когда я попрощалась со сценой в Петербурге, наши дороги разошлись, но на предложение Дианы откликнулась с радостью. Мне показались интересными и идея спектакля, и возможность погрузиться в нее вместе с близким человеком». Идея, которая увлекла всех участников постановки,— взаимодействие двух состоявшихся личностей, имеющих схожий старт, но по-разному себя реализовавших. «О чем наш спектакль? О партнерстве, которое взаимодополняет и обогащает нас. На фоне друг друга наши персонажи выглядят еще ярче,— рассуждает Павленко.— Две индивидуальности существуют в одном мире, обретают собственный опыт — тот самый багаж, который делает человека мудрее, терпимее, дает возможность внутреннего роста, одним словом, делает из тебя — тебя. Когда же они встречаются, то трансформацию переживает каждая из них. Поэтому и для меня, и для Дианы, и для Павла было важно то доверие, которое возникает между артистами во время репетиций. Между нами оно было».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Балерины Диана Вишнева (слева) и Дарья Павленко

Фото: Полина Набока Балерины Диана Вишнева (слева) и Дарья Павленко

Фото: Полина Набока

Глухов признается, что более или менее конкретный сценарный рисунок того, что будет происходить на сцене, у него был, но по ходу работы в студии спектакль менялся. Во-первых, когда у балерины на сцене нет физически сильного партнера, приходится забыть о многих технических элементах, включая поддержки — возможно, визуально самые эффектные приемы дуэтного танца. «В каком-то смысле у меня действительно оказалось меньше привычных средств, чтобы развить свою хореографическую мысль в "Дуо". Поэтому мы постарались сосредоточиться на поисках более гармоничного и естественного контакта внутри пары. Эта хореография напоминает мантру, которая все время повторяется»,— объясняет Павел. И тут же раскрывает вторую причину, по которой от первоначального замысла не осталось и следа: «Иногда сам постановочный процесс начинает тебя вести. Вдруг история сама куда-то выруливает, направляя тебя как хореографа. Это очень интересный процесс, ведь невозможно придумать все сразу. Так было и с "Дуо": сначала мне казалось, что наш спектакль будет более конкретным, уловимым с точки зрения сюжетности. Но довольно быстро стало понятно, что мы идем в сторону обобщенного повествования, которое обычно свойственно притчам. И это только сближает данную работу со зрителями, каждый из которых сможет трактовать ее по-своему».

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Фото: Полина Набока Балерины Диана Вишнева и Дарья Павленко

Фото: Полина Набока

Такой поворот в сторону философского наполнения «Дуо» оказался очень созвучен музыке, которую пишут специально для спектакля. Техническое задание на новую балетную партитуру (музыку в БДТ будут исполнять исключительно вживую) содержало отсылки к барочным сочинениям, дополненным русским фольклором и электронным звучанием. Учитывая такую специфическую палитру и сжатые сроки, поиск композитора потребовал времени, но его имя обещают совсем скоро раскрыть. «Идет живой творческий процесс, предполагающий поиск, какие-то изменения, и это нормально,— замечает Павел.— Нам было важно, чтобы музыка говорила не о бытовом, а, скорее, поднималась над обычными человеческими проблемами». В результате одиннадцатый сезон фестиваля Context. Diana Vishneva откроется спектаклем, состоящим из балетной постановки и музыкальной увертюры, идущей отдельным актом. «Ставить вторую хореографическую часть не хотелось, чтобы избежать ненужных сопоставлений и чтобы не смещать фокус с нашей основной истории. Так пришла идея начать только с музыки — хорала или какого-то подобного формата»,— говорит Глухов. В новом сезоне фестиваль Context. Diana Vishneva выводит работу с современной музыкой и ее сочинителями в отдельную тему, и потому такая структура «Дуо» выглядит логичной.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Балерины Диана Вишнева и Дарья Павленко

Фото: Полина Набока Балерины Диана Вишнева и Дарья Павленко

Фото: Полина Набока

Возможность длительной и подробной работы с такими танцовщицами, как Диана Вишнева и Дарья Павленко, безусловный джекпот для любого постановщика. Они много видели, много знают и за свою карьеру успели свести знакомство с самой разной хореографией. Так что история двух индивидуальностей в «Дуо» оказалась не чистой выдумкой автора, а правдивым сюжетом. «Технически и Диана, и Даша совершенны, они пластичны вне танцевального движения, то есть даже паузы между фрагментами в их исполнении звучат. Но что очень заметно, так это их абсолютно разные точки сборки в творчестве,— рассказывает Павел.— Даша, как мне кажется, отталкивается от эмоционального наполнения партии, иногда мне даже приходилось ее придерживать, чтобы актерская составляющая не была такой яркой. Что же касается Дианы, то она в первую очередь идет за максимально четкой формой, которую досконально выстраивает с первых репетиций». Задачей-максимум для хореографа стало совместить два самобытных балетных характера в одном стилистическом полотне. Дарья Павленко дополняет: «Я бы сказала, что в спектакле даже подчеркивается, насколько мы с Дианой разные, мы не хотели этого скрывать. Особенно это будет заметно в наших соло».

Пока шла подготовка спектакля, балерины имели возможность много общаться. И вот что интересно: имея разный жизненный и сценический опыт, Дарья и Диана оказались похожи в главном. «У нас схожие приоритеты в профессии, тот самый профессиональный кодекс. Мы одинаково смотрим на ту миссию, которую несет танец. И в сложный период, который мы проживаем, очень важно делать все, чтобы искусство продолжалось. Рада, что сегодня мы можем работать над этим вместе с Дианой»,— говорит Дарья.

Денис Мережковский