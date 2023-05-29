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Вторая очередь Парка покорителей космоса обойдется в 4,2 миллиарда рублей

ППК «Единый заказчик в сфере строительства» объявило торги по проектированию, выполнению инженерных изысканий и поставке оборудования для центра «Мир». Заказчиком выступает ФГБУК «Объединенный мемориальный музей-заповедник Ю. А. Гагарина», к которому относится Парк покорителей космоса в Энгельсском районе Саратовской области. Срок реализации проекта — до конца 2028 года.

Вторая очередь предусматривает возведение центра «Мир». Отмечается, что результатом работ станет современное здание площадью около 10 тысяч квадратных метров, которое будет наполнено экспозициями и интерактивными элементами. Общая стоимость работ оценивается в 4,2 миллиарда рублей.

Торги состоятся 16 июня 2023 года. Контракт планируется заключить до конца июня. Проект должен быть готов осенью 2024 года, а строительство займет еще четыре года.

Первая очередь парка была открыта в апреле 2021 года к 60-летию полета Юрия Гагарина. На торжественном мероприятии присутствовал президент РФ Владимир Путин.

Никита Маркелов

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