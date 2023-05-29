В ТЦ «Европа» в центре Екатеринбурга закрывается супермаркет «Елисейский»

В торговом центре «Европа» в центре Екатеринбурга с 18 июня закрывается гастроном «Елисейский». Как рассказал «Ъ-Урал» владелец сети Александр Оглоблин, такое решение было принято после падения трафика. «Закрываемся в связи с низким товарооборотом, который возник после закрытия дороги на ул. Вайнера. Товарооборот упал серьезно, а раз дорогу будут открывать только в 2024 году — мы не готовы терпеть убытки»,— прокомментировал он.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Господин Оглоблин отметил, что магазин и раньше был на грани рентабельности с небольшой прибылью. «Сейчас у нас работает четыре магазина, пока мы новое место искать не будем, потому что это повлечет за собой новые вложения, а в нынешних условиях мы посчитали делать это будет неэффективно»,— добавил он.

Ранее сеть закрыла практически все супермаркеты «Елисей», сосредоточив работу на гастрономах «Елисейский». В 2019 году работали 22 магазина сети, в конце 2021 года — семь, в настоящее время остался только один.

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