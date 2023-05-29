Honda Motor увеличит штат программистов до 10 тыс. человек

Японский производитель автомобилей Honda Motor намерен к 2030 году увеличить вдвое число работающих в компании системных программистов, доведя его до 10 тыс. Об этих планах компании стало известно японскому агентству Nikkei.

Увеличение числа программистов позволит переориентировать производство Honda Motor на более широкое использование программного обеспечения для автоматизации производства. Nikkei полагает, что для Honda Motor, как и для других японских производителей, ориентиром является американская компания Tesla. Как отметил исполнительный вице-президент Honda Motor Синдзи Аояма, компания наймет больше экспертов в области ПО, чтобы создать «команду программных инженеров», привлеченных как из самой Honda Motor, так и из других компаний.

О наборе большего числа программистов сообщила и Toyota Motor. Этот крупнейший в мире автопроизводитель планирует к 2025 году переквалифицировать в программистов около 9 тыс. своих работников из числа тех, что заняты на производстве и в сфере продаж. Ожидается, что к 2025 году у Toyota Motor будет 18 тыс. программных инженеров.

Алена Миклашевская