Британские супертяжи вспомнили друг о друге

Два самых известных британских супертяжеловеса — Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа — во второй раз за последние несколько месяцев пытаются организовать бой друг с другом. Такой поединок, несомненно, вызовет огромный интерес, но настоящим суперхитом он все-таки был бы пару лет назад, когда оба боксера владели чемпионскими званиями. Сейчас же матч выглядит просто не самой плохой заменой неожиданно сорвавшемуся бою Фьюри с дважды победившим Джошуа и отнявшим у него три титула украинцем Александром Усиком.

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Фото: Andrew Couldridge / File Photo / Reuters Тайсон Фьюри

Фото: Andrew Couldridge / File Photo / Reuters

О начавшихся переговорах, связанных с организацией боя между двумя знаменитыми британскими боксерами, сообщил целый ряд медиаресурсов — таких как BBC, ESPN и другие. Информацию подтвердили и непосредственные их участники. Тайсон Фьюри в Instagram (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) написал, что, по его мнению, это поединок, «который все хотят видеть». А Джордж Уоррен, сын главы работающей с Фьюри промоутерской компании Queensberry Promotions Фрэнка Уоррена и один из ее руководителей, даже уточнил, на каких условиях предлагается провести матч. Речь идет о распределении призового фонда в пропорции 60 на 40 в пользу Тайсона Фьюри, которому, в отличие от его потенциального оппонента, принадлежит чемпионский пояс — Всемирного боксерского совета (WBC).

Уоррен-младший утверждает, что команде Энтони Джошуа уже послан проект контракта на бой. Предполагается, что он должен пройти в сентябре этого года на лондонском стадионе Wembley.

Промоутер Энтони Джошуа Эдди Хирн был чуточку сдержаннее в комментариях относительно переговоров. В интервью iFL TV он, например, отказался назвать присланное ему от Queensberry Promotions письмо «официальным предложением» о бое, предпочитая менее обязывающее выражение «вышли на связь». При этом Хирн признал, что пообещал Джорджу Уоррену в личном разговоре, что «с удовольствием» обсудит с ним вариант, если он покажется ему предпочтительным по сравнению с остальными, например, с поединком против американца Деонтея Уайлдера в декабре в Саудовской Аравии.

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Фото: Andrew Couldridge / Reuters Энтони Джошуа

Фото: Andrew Couldridge / Reuters

Бой между Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа, несомненно, вызовет огромный интерес. Но настоящим суперхитом бокса, исключительным по значению событием он был бы, как ни крути, пару лет назад.

Собственно говоря, в начале нынешнего десятилетия казалось, что такой матч просто неизбежен. Более того, уже была достигнута предварительная договоренность о том, что пользующиеся колоссальной популярностью Фьюри и Джошуа, которому принадлежали сразу три чемпионских титула — Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO), будут драться друг с другом за статус абсолютного чемпиона мира. Но согласованный сценарий испортил перешедший в супертяжелый вес из первого тяжелого (до 90,7 кг) Александр Усик: Энтони Джошуа должен был его одолеть, чтобы выйти на Тайсона Фьюри. Украинец дважды, в 2021 и 2022 годах, справился с британским соперником и отнял у него пояса.

Прошлой осенью Энтони Джошуа уже пытался договориться с Тайсоном Фьюри о бое. Но тогда переговоры закончились ничем, что, конечно, никого не удивило.

Эксперты рассматривали их не более как хитрый маневр, с помощью которого Тайсон Фьюри старается заставить Александра Усика поскорее принять решение насчет поединка, в котором на кону стояли бы все четыре значимых пояса,— гораздо более резонансного и дорогого. И действительно, вскоре выяснилось, что два чемпиона активно контактируют, а вместо Джошуа соперником Фьюри в «разминочном» декабрьском бою стал куда менее рейтинговый британский ветеран Дерек Чисора.

Однако в марте, когда менеджеры и промоутеры Тайсона Фьюри и Александра Усика уже, по сути, анонсировали предстоящий вскоре бой-блокбастер, он сенсационно, по не вполне понятным причинам сорвался, вынудив боксеров искать ему замену. У Усика она уже фактически есть. WBA санкционировала его поединок против своего так называемого регулярного чемпиона, очередного британского супертяжа Даниэля Дюбуа. Промоутеры украинца выиграли торги за право его проведения. По словам менеджера Усика Александра Красюка, матч планируется устроить в польском Вроцлаве 12 августа.

История с продолжением карьеры Тайсона Фьюри оказалась сложнее. Он сам говорил, что хотел встретиться либо с американцем Энди Руисом, либо с китайцем Чжаном Чжилэем. Но Руис, если верить Фьюри, запросил слишком большой гонорар — $20 млн. А Чжан Чжилэй стал недоступен, когда проигравший ему соотечественник Фьюри Джо Джойс активировал имевшийся в договоре пункт о реванше. Эти события и заставили Тайсона Фьюри вновь вспомнить об Энтони Джошуа, который вернулся на ринг после проигрышей Усику не слишком убедительной победой в апреле над американцем Джермейном Франклином.

Алексей Доспехов