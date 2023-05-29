Вылетавший в Петербург самолет выкатился за пределы ВПП в Новокузнецке

Правоохранительные органы проверяют инцидент с самолетом авиакомпании Nordwind, обслуживающим маршрут Санкт-Петербург—Новокузнецк, произошедшем в аэропорту Спиченково. При транспортировке воздушного судна тягачом он выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.

«Установлено, что 29 мая 2023 года самолет "Боинг 737" при буксировании тягачом к месту начала взлета левой стойки шасси выехал за край взлетной полосы в Новокузнецке и осел. На борту воздушного судна находились 160 человек, никто не пострадал, судно повреждений не получило»,— говорится в сообщении Восточного управления Следственного комитета России (СКР) на транспорте.

Из-за инцидента рейс задерживается, по предварительным расчетам, на 20 часов. Пассажиров размесили в здании аэропорта и обеспечили питьем.

По факту происшествия проводится доследственная проверка по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). Параллельно собственную проверку организовала Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

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