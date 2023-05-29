В Кузбассе осудили испортившего баннер с портретом президента РФ

В городе Белово мировой суд рассмотрел уголовное дело в отношении 57-летнего местного жителя, испортившего баннер с портретом главы государства Владимира Путина. По ч. 2 ст. 224 УК РФ (вандализм по мотивам политической, идеологической ненависти и вражды) ему назначили шесть месяце ограничения свободы, рассказали в пресс-службе управления ФСБ по Кемеровской области, отметив, что мужчина полностью признал свою вину и ходатайствовал о рассмотрении дела без проведения судебного следствия.

По версии следствия, по мотивам политической и идеологической вражды в отношении решения Совета федерации, поддержавшего обращение президента РФ о проведении специальной военной операции, фигурант дела совершил акт вандализма — испортил красной краской баннер.

В результате совместной операции кузбасских управлений МВД и ФСБ подозреваемого удалось установить. Следственные органы возбудили против него уголовное дело.

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Илья Николаев