«Ростов» обыграл «Ахмат» в матче РПЛ

Футболисты «Ростова» победили грозненский «Ахмат» в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Прошедшая в Ростове-на-Дону встреча завершилась со счетом 3:2. Во втором тайме «Ахмат» остался в меньшинстве.

Голы забили: Голенков (6, 11), Прохин (72) — Агаларов (32), Карапузов (40).

В турнирной таблице «Ростов» с 53 очками занимает 4-е место. «Ахмат» с 49 очками — на 5-й позиции.

В заключительном туре «Ростов» в гостях встретится с московским ЦСКА 3 июня. «Ахмат» в домашнем матче сыграет с «Краснодаром» 3 июня.

Мария Федотова