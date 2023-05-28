Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Склад тортов горит на площади 2 тыс. кв. м в Татарстане

Склад с готовыми тортами загорелся на территории особой экономической зоны «Алабуга» в Татарстане. Площадь пожара составляет 1940 кв. м. Об этом сообщили в местном управлении МЧС.

«В 18:35 28 мая поступило сообщение о горении склада готовой продукции по изготовлению тортов по адресу: Елабужский район, особая экономическая зона "Алабуга", улица 14, корпус №29. Предварительная площадь пожара — 1940 кв. м»,— говорится в сообщении МЧС в Telegram.

Пострадавших нет. Пожар тушат 52 человека и 15 единиц техники. В 19:39 пожар был локализован.

Анастасия Ларина

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...