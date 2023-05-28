Склад тортов горит на площади 2 тыс. кв. м в Татарстане

Склад с готовыми тортами загорелся на территории особой экономической зоны «Алабуга» в Татарстане. Площадь пожара составляет 1940 кв. м. Об этом сообщили в местном управлении МЧС.

«В 18:35 28 мая поступило сообщение о горении склада готовой продукции по изготовлению тортов по адресу: Елабужский район, особая экономическая зона "Алабуга", улица 14, корпус №29. Предварительная площадь пожара — 1940 кв. м»,— говорится в сообщении МЧС в Telegram.

Пострадавших нет. Пожар тушат 52 человека и 15 единиц техники. В 19:39 пожар был локализован.

Анастасия Ларина