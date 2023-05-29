«Мавис» прояснил ленинградские перспективы

ИСГ «Мавис» завершит строительство ЖК «Фотограф» — бывшего проблемного объекта «Ленинградская перспектива» площадью 118 тыс. кв. м в Мурино летом-осенью 2025 года. Об этом компания сообщила в конце прошлой недели. Привлеченный областными властями инвестор передаст 1,1 тыс. квартир обманутым дольщикам обанкротившихся ООО «Ленспецстрой» и «Леноблстрой» Дмитрия Астафьева и продаст все оставшиеся (около 1,5 тыс. квартир). Эксперты видят в этом подходе разумный компромисс между восстановлением прав дольщиков и интересами девелоперов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран По соглашению с правительством Ленинградской области возведение ЖК «Фотограф» (ранее ЖК «Ленинградская перспектива») завершает группа компаний «Мавис»

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ По соглашению с правительством Ленинградской области возведение ЖК «Фотограф» (ранее ЖК «Ленинградская перспектива») завершает группа компаний «Мавис»

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По соглашению с правительством Ленинградской области возведение ЖК «Фотограф» (ранее ЖК «Ленинградская перспектива») завершает группа компаний «Мавис», входящая в тройку крупнейших застройщиков 47-го региона. Инвестор завершит строительство трех многоквартирных домов с двумя подземными паркингами на 2,5 тыс. квартир общей жилой площадью 118 тыс. кв. м. По оценке компании, объем инвестиций в завершение строительства составит около 10 млрд рублей. Больше тысячи квартир ранее приобрели граждане.

Строительство ЖК «Ленинградская перспектива» в 2013 году начали ООО «Ленспецстрой» и ООО «Леноблстрой» Дмитрия Астафьева. Первоначальным сроком ввода в эксплуатацию обозначался 2017 год. Решением Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 27 и 29 ноября 2019 года «Ленспецстрой» и «Леноблстрой», выполняющие возведение двух очередей комплекса, были признаны несостоятельными (банкротами).

Сооружение комплекса возобновилось летом 2022 года, стадия готовности объекта составляла около 10%. Сегодня готовность достигла 25%, до конца лета планируется возвести под крышу первый корпус ЖК.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что к решению разрешить ИСГ «Мавис» достраивать объект региональные и федеральные власти пришли не сразу. Летом прошлого года Фонд развития территорий не исключал варианта выплаты компенсации дольщикам проекта, так как его готовность была очень низкой. При этом дольщики бывшей «Ленинградской перспективы» настаивали на получении квартир. Руководитель Экспертного центра по девелопменту в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Александр Демин объясняет это тем, что на практике денежная компенсация оказывается ниже рыночной стоимости жилья. «Поэтому именно достройка объекта новым инвестором или профильными областными структурами обеспечивает фактические гарантии дольщику получить в итоге жилье. В этой связи любые проактивные действия органов власти по обеспечению именно достройки проблемных объектов можно только приветствовать,— полагает эксперт.— Здоровым компромиссом публичных (обеспечение обманутых дольщиков жильем) и частных интересов девелопера в данном случае являются разумные отклонения от предельных параметров застройки для проектов таких инвесторов».

Правительство Ленобласти пользуется механизмом предоставления преференций компаниям-донорам в их проектах в обмен на финансирование достройки проблемных домов (см. «Ъ-СПб» от 23.12.2022). Но в данном случае застройщику был передан объект с правом реализации квартир, уточнили в пресс-службе строительного блока областной администрации. Технико-экономические показатели объекта, в том числе площадь жилья и этажность, не изменились.

Александра Тен