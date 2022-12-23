ГК «А101» может достроить «Янинский каскад» в обмен на повышение высотности своего проекта в Лаголово

Московский застройщик ГК «А101» выступил с предложением об увеличении высотности до 13 этажей в своем жилом проекте в Лаголово Ломоносовского района Ленобласти. Региональный градсовет предварительно одобрил отклонения.

Инвестор выступил с инициативой в связи с тем, что намерен заключить соглашение с правительством Ленобласти о завершении проблемного объекта «Янинский каскад» во Всеволожском районе.

«Решение частично поднять предельную высотность жилого комплекса «А101 Лаголово» до 11-13 этажей, оставляя при этом переменную этажность корпусов было продиктовано и пониманием, что необходимы ресурсы для завершения реализации "чужого" проекта»,— рассказал «Ъ-СПб» директор по региональному развитию ГК «А101» Вячеслав Семененко

По словам господина Семенко, в настоящее время проектная документация ЖК «А101 Лаголово» уже скорректирована с учетом новых параметров высотности, к строительству первого дома планируется приступить в конце января — начале февраля 2023 года.

Как уже сообщал «Ъ-СПб», застройщик «А101» намерен возвести в Лаголово 474 тыс. кв.м жилья, восемь детских садов, школу и два культурно-досуговых учреждения. Предусмотрено озеленение территории площадью 82 тыс. кв.м , включая парк и бульвар. В каждом дворе, сформированном по принципу «без машин», предусмотрены детские и спортивные площадки.

О всех проектах компании в регионе читайте в материале «А101 выходит в Ленобласть».

Александра Тен

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