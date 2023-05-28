Сегодня, 28 мая, в возрасте 92 лет в Кирове умер писатель Владимир Ситников. Соболезнования родным и близким писателя выразил губернатор Кировской области Александр Соколов.

Владимир Ситников — заслуженный работник культуры РФ, почетный гражданин Кировской области, лауреат премии Союза журналистов СССР. Его имя носят две сельские библиотеки в Кировской области.

«На вопрос, как он сам себя может представить читателям, он отвечал просто: "Вятский человек"»,— вспоминает губернатор о писателе.

Владимир Ситников — автор повестей «Русская печь», «Летние гости», «Бабье лето в декабре», «Батрачка», «Из огня да в полымя», а также романов «Свадебный круг», «Эх, кабы на цветы да не морозы» и других.

Мария Федотова