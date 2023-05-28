Ремонт дворца Петра I в Стрельне оценили в 74 млн рублей

Государственный музей-заповедник «Петергоф» объявил конкурс на выполнение ремонтно-реставрационных работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Дворец Петра I». Само здание входит в состав памятника архитектуры «Дворцово-парковый ансамбль Стрельна» (Музей (Дворец Петра I))». Начальная цена контракта — 74 млн рублей, сообщается на сайте госзакупок.

В перечне наименований работ содержится более четырехсот пунктов. В частности, речь идет о реставрации фасадов, цоколя и фундаментов, столярных заполнений оконных и дверных проемов, обновлении интерьеров и так далее. Отдельно в техзадании прописаны работы по замене инженерных сетей дворца.

Все реставрационные работы потенциальный подрядчик должен будет завершить до 1 августа 2026 года. Заявки на конкурс принимаются до 9 июня. Итоги планируется подвести 15 июня.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области обязал СПб ГБУ «Центр контроля качества товаров (продукции), работ и услуг» в 4-летний срок отреставрировать поврежденные скульптуры на лицевом фасаде Кузнечного рынка.

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