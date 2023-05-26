Суд в Петербурге обязал городской Центр контроля качества обновить скульптуры на фасаде Кузнечного рынка

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области обязал СПб ГБУ «Центр контроля качества товаров (продукции), работ и услуг» в 4-летний срок отреставрировать скульптуры «Крестьянин» и «Рабочий» на лицевом фасаде рынка в Кузнечном переулке. В случае неисполнения данного решения в срок организация должна будет выплачивать неустойку в размере 15 тыс. рублей в месяц. Об этом 26 мая пишет «Деловой Петербург».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Центр контроля качества (учрежден комитетом по промышленной политике, инновациям и торговле Петербурга) управляет в городе Хасанским, Гражданским и Кузнечным рынками. Охранным обязательством ему предписывалось не позднее октября 2021 года отреставрировать статуи фасаде здания. Однако этого сделано не было, более того достаточных усилий к тому как будто не предпринималось, отмечается в судебных материалах.

Главными же доводами центра было «отсутствие денежных средств на исполнение охранного обязательства» и «длительность процедуры выделения бюджетного финансирования». Суд первой инстанции эти соображения отверг и удовлетворил иск городского комитета по охране памятников. Отметим, что несколько лет скульптуры на фасаде Кузнечного рынка начали трескаться, и их накрыли деревянными ящиками.

«Ъ-СПб» писал, что ранее здание Кузнечного рынка в Петербурге арендовала компания ООО «Кузнечный рынок». Впоследствии Смольный расторг договор с арендатором, после чего рынком управляло городское ГБУ «Агентство по развитию имущественного комплекса». С декабря 2021 года объект находится в ведении Центра контроля качества.

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