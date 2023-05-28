Вымогательство у генерала опасно для свободы

Как стало известно «Ъ», в Москве по обвинению в вымогательстве денег у генерал-майора полиции арестованы два коллектора, в том числе бывшая мисс Поволжья. Следствие установило, что они под угрозой применения насилия в отношении членов семьи генерала и распространения порочащих их сведений пытались заставить мужчину погасить долги подчиненных. По данным СКР, в деле может оказаться целый ряд потерпевших, в том числе из числа ВИП-персон.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Уголовное дело о вымогательстве (ст. 163 УК РФ) возбудило следственное управление (СУ) СКР по Северному административному округу Москвы. Материалы, которые собрали сотрудники ФСБ и управления собственной безопасности (УСБ) столичного ГУ МВД РФ, в СУ передали для объективности расследования. Местом совершения преступления считается здание УВД по Северо-Восточному округу Москвы на улице Вешних вод.

Как установили участники расследования, начальнику УВД Константину Строганову в середине марта на мобильный телефон по мессенджеру поступил звонок, автор которого дал генералу час времени на то, чтобы тот заставил подчиненную вернуть долг или расплатился за нее сам.

«Она торчит нам денег, не заплатишь — кончим женушку и детишек»,— обещал звонивший, который не представлялся.

Если кто-то действительно должен, ответил генерал, то нужно обратиться в суд или полицию официально. После этого, по данным следствия, он услышал в трубке: «Не понял, урод? Час даю! За жену переживай!»

Как выяснилось чуть позже, одной из подчиненных генерала, рядовой сотруднице районного ОВД, муж которой также служит в полиции и был тяжело ранен при освобождении заложников, срочно потребовалась небольшая сумма денег, 21 тыс. руб., которую она взяла в долг у микрофинансовой организации. Женщина предполагала вернуть деньги буквально через несколько дней, получив зарплату, но с ужасом обнаружила, что условия кредитования оказались совсем не такими, на которые она рассчитывала. Оказалось, что деньги ей дали под 100% в день, а не годовых. К моменту звонка начальнику УВД долг вырос до неподъемной для нее суммы.

Позже в такую же историю попал и другой полицейский, одолживший у микрофинансистов 18 тыс. руб.

Вначале угрозы получали сами заемщики, потом непосредственный начальник одного из них (ему обещали оторвать гениталии), и в итоге очередь дошла до генерала.

Вслед за неизвестным мужчиной стала звонить женщина, назвавшаяся Ириной Поповой. Она, по данным следствия, в случае невыплаты денег обещала уже разрушить семейную жизнь начальника УВД. И действительно, позвонила жене генерала и назвалась его любовницей, с которой он теперь якобы хочет жить. А самому генералу при этом обещали, что фотографии и данные его жены с номером телефона будут размещены на сайте женщин, которые оказывают интим-услуги, а потом на него будет организован поток звонков от мужчин.

По данным источника «Ъ» в силовых структурах, генерал обратился в УСБ ГУ МВД, главной функцией которого является не только поиск «оборотней в погонах», но и защита личного состава от преступных посягательств. Его сотрудники с помочью чекистов установили, что вымогатели числятся в коллекторских агентствах. Уроженца Казахстана Руслана Сыздыкова, звонившего с угрозами первым (все разговоры начальником УВД были записаны), задержали в Санкт-Петербурге и отправили в Москву.

Ирину Попову, на самом деле оказавшуюся Татьяной Мизоновой, в столицу доставили из Самары. Выяснилось, что в свое время женщина выигрывала престижный для региона конкурс «Мисс Поволжья». Попав под следствие, фигуранты признали свою вину и извинились перед генералом, которого в СКР признали потерпевшим.

Константин Строганов возглавил УВД совсем недавно — в 2021 году. Родился и вырос он в Москве, окончил профильный вуз и Академию госслужбы при президенте РФ. Служил в угрозыске, в том числе возглавлял подразделение по борьбе с оргпреступностью в Свердловской области, где при его личном участии были ликвидированы несколько опасных бандформирований.

В уголовном же деле оказалось не все так просто. Уже выяснилось, что арестованные фигуранты вместе с сообщниками, которых ищут, длительное время занимались похожими вымогательствами. Вначале их подельники «превращали» небольшие кредиты в крупные суммы, а затем долги, которые зачастую создавались искусственно, выбивались с помощью шантажа и угроз.

«Подумаешь, генерал,— сказала оперативникам, удивившимся наглости коллекторов, госпожа Мизонова.— Нам и повыше люди платили».

Сейчас предварительное следствие устанавливает весь круг потерпевших от действий обвиняемых. Сами они тем временем обжаловали свои аресты Савеловским райсудом Москвы, рассчитывая, что под следствием могут находиться и дома.

Николай Сергеев