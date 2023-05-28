Китайский авиалайнер C919 совершил первый коммерческий полет

Произведенный Коммерческой авиационной корпорацией Китая (COMAC) пассажирский авиалайнер C919 завершил свой первый коммерческий рейс, передает Bloomberg. Самолет выполнил рейс MU9191 из международного аэропорта Шанхая Хунцяо в международный аэропорт Пекина Шоуду.

Самолет вылетел в 10:32 по местному времени (5:32 мск). По данным Bloomberg, на борту было 128 пассажиров. Самолет использует китайская авиакомпания China Eastern Airlines.

COMAC приступила к разработке собственного авиалайнера в 2007 году. С919 — проект первого китайского авиалайнера, вместимостью от 150 до 190 мест. Он был передан China Eastern Airlines 9 декабря 2022 года. В дальнейшем COMAC планирует реализовать не менее 2 тыс. C919.

Лусине Баласян