Путин учредил орден Гагарина

Президент Владимир Путин подписал указ об учреждении ордена Гагарина. Документ от 27 мая вступает в силу со дня подписания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Официальный портал правовой информации Фото: Официальный портал правовой информации

Орден Гагарина представляет собой пятилучевую звезду в обрамлении серебряных штралов. Звезда покрыта синей эмалью с символическим изображением звездного неба, три звезды на котором украшены фианитами. В поле пятилучевой звезды — погрудный портрет Юрия Гагарина в гермошлеме вполоборота вправо. На оборотной стороне — рельефная надпись «ЮРИЙ ГАГАРИН» и номер знака ордена. Он сделан из серебра с эмалью.

Орденом Гагарина награждаются граждане РФ за:

успешное выполнение пилотируемого космического полета;

выдающиеся заслуги в организации и успешной реализации космического полета;

выдающиеся заслуги в реализации госполитики в области космической деятельности, в том числе в интересах обороны и безопасности;

выдающиеся заслуги в разработке и безаварийной эксплуатации ракетно-космической техники;

большие заслуги в подготовке научных и инженерно-технических кадров.

Орденом Гагарина могут быть также награждены иностранные граждане и коллективы организаций независимо от формы собственности за сотрудничество в области космоса.

Мария Федотова