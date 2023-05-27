Путин учредил орден Гагарина

Президент Владимир Путин подписал указ об учреждении ордена Гагарина. Документ от 27 мая вступает в силу со дня подписания.
Фото: Официальный портал правовой информации
Орден Гагарина представляет собой пятилучевую звезду в обрамлении серебряных штралов. Звезда покрыта синей эмалью с символическим изображением звездного неба, три звезды на котором украшены фианитами. В поле пятилучевой звезды — погрудный портрет Юрия Гагарина в гермошлеме вполоборота вправо. На оборотной стороне — рельефная надпись «ЮРИЙ ГАГАРИН» и номер знака ордена. Он сделан из серебра с эмалью.
Орденом Гагарина награждаются граждане РФ за:
- успешное выполнение пилотируемого космического полета;
- выдающиеся заслуги в организации и успешной реализации космического полета;
- выдающиеся заслуги в реализации госполитики в области космической деятельности, в том числе в интересах обороны и безопасности;
- выдающиеся заслуги в разработке и безаварийной эксплуатации ракетно-космической техники;
- большие заслуги в подготовке научных и инженерно-технических кадров.
Орденом Гагарина могут быть также награждены иностранные граждане и коллективы организаций независимо от формы собственности за сотрудничество в области космоса.