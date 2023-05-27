«Ведомости» сообщили о формировании на рынке «физической нехватки объемов» тушки и филе бройлера

Аналитическое агентство AD Limited опубликовало 25 мая ценовой мониторинг, из которого следует, что на российском рынке сформировалась «физическая нехватка объемов» тушки и филе бройлера. Газете «Ведомости» в одной из федеральных розничных сетей подтвердили нехватку объемов.

Собеседник издания в ритейле предположил, что одна из возможных причин — трудности у производителей Белгородской области. В приграничных регионах действительно есть сложности, подтвердил представитель переработчика. Они связаны с поставкой сырья, ингредиентов для выращивания курицы, а также с логистикой.

Белгородская область — лидер по промышленному производству мяса птицы в стране, свидетельствуют данные Росстата. С января по апрель 2023 года в России в организованном секторе произвели 2,17 млн т мяса птицы в живом весе, на Белгородскую область пришлось 12,1% (264 400 т).

Тушка бройлера непрерывно дешевела с конца сентября 2022 года по начало марта 2023 года — до нижней точки в 123 руб. за кг. С 22 по 25 мая стоимость тушки бройлера в опте выросла на 9% до 175 руб. за кг по сравнению с неделей ранее, свидетельствуют данные AD Libitum. Это дороже на 27%, чем в тот же период годом ранее, и самый высокий показатель с начала наблюдения в 2015 года. Филе за неделю подорожало на 4% до 275 руб. за кг, что является рекордным показателем за восемь лет.

Подробнее читайте в публикации «Ъ» «Следствие ведут на границе».

Мария Федотова