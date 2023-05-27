Минюст РФ внес учредителя новосибирского «Новоколледжа» в реестр иноагентов

Учредитель новосибирского «Новоколледжа» Сергей Чернышов признан иностранным агентом. Сообщение об изменениях в реестре иноагентов Министерство юстиции РФ разместило 26 мая.

«С.А. Чернышов распространял, в том числе с использованием современных информационных технологий, недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике. Участвовал в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными СМИ. Выступал против специальной военной операции на Украине»,– говорится в сообщении ведомства.

Частный «Новоколледж» учрежден кандидатом исторических наук Сергеем Чернышовым в 2021 году. В 2022 году учебное заведение получило от министерства образования Новосибирской области бессрочную лицензию на образовательную деятельность по программам среднего профобразования. Обучение ведется по ряду специальностей, включая коммерцию, право и судебное администрирование, рекламу, дизайн и др. В колледже обучается 1,2 тыс. студентов и работает около 100 сотрудников.

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Валерий Лавский