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Захарова: РФ готова запустить аммиакопровод Тольятти—Одесса, но Украина тормозит процесс

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о готовности России в считанные дни запустить аммиакопровод Тольятти—Одесса. По ее словам, Украина тормозит этот процесс почти год.

«Голодающие в Африке их не интересуют. Как не интересуют и поставки аммиака в Африку для производства столь нужных десяткам миллионов африканских хозяйств удобрений. Россия готова без промедления, в считанные дни, запустить аммиакопровод Тольятти—Одесса, а Киев почти год тормозит это, обставляя все новыми условиями»,— говорится в комментарии госпожи Захаровой на сайте МИД РФ.

Москва вновь обратила внимание, что Киев в рамках зерновой сделки направляет большую часть сельхозпродукции в «сытые развитые страны», а на государства Африки приходится только 2,5% экспорта в рамках Черноморской инициативы. МИД РФ отмечает, что российские представители «буквально "сражаются" за то, чтобы включать в Черноморскую инициативу в первую очередь сухогрузы, направляющиеся в Африку».

Зерновая сделка, заключенная летом 2022 года между РФ, Украиной, ООН и Турцией, предполагает открытие портов на Украине для вывоза сельхозпродукции и разблокировку экспорта российского продовольствия и удобрений. Москва неоднократно критиковала реализацию части сделки, которая касается ее экспорта, но соглашалась продлевать ее. РФ пообещала прекратить реализацию соглашений после 17 июля, если не будут выполнены ее требования. Среди них — возобновление работы аммиакопровода Тольятти—Одесса.

О зерновой сделке — в материале «Ъ» «Пшеница плывет дальше».

Леонид Уварчев

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