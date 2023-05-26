Гладков сообщил о пострадавшем при обстреле Шебекинского округа мужчине

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков вечером 26 мая сообщил в своем Telegram-канале, что под обстрел попал приграничный с Украиной Шебекинский городской округ. В результате обстрела, по словам главы региона, с ранением головы и правой ноги в центральную районную больницу был доставлен местный житель.

В сообщении губернатора отмечается, что в селе Безлюдовка снарядом повредило линии электропередачи, в результате чего без света остались три населенных пункта: Графовка, Пристень, Ивановка. В Шебекино, говорится в сообщении господина Гладкова, осколками снарядов повредило газопровод, кровли двух частных домовладений, шесть легковых автомобилей, дорожное полотно и светофор.

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