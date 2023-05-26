Желание опережает возможности

Работодателям нравится идея с четырехдневной рабочей неделей, но переходить на новый формат не готов почти никто. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на исследование сервиса hh.ru. По данным опроса, больше 80% компаний считают правильным предоставить сотрудникам дополнительный выходной, но воплотить эту идею в жизнь в ближайшие годы планируют лишь 4% респондентов. Что мешает бизнесу перейти от слов к делу? Разбирался Григорий Колганов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Разговоры о переходе на четырехдневную рабочую неделю в России ведутся не первый год. В свое время за такую трансформацию выступал Дмитрий Медведев, занимавший тогда пост премьер-министра. Но дальше пилотных проектов в отдельных компаниях дело не идет. И это закономерно — большинству предприятий такой формат в принципе не подходит. А оставшееся меньшинство рискует столкнуться с издержками, объяснил руководитель проекта «Мониторинг трудовых протестов» Петр Бизюков:

«Они будут получать на 20% меньше труда, рабочего времени, а это означает, что их затраты на заработную плату вырастут на те же самые 20%. То есть переход на четырехдневную рабочую неделю при сохранении заработной платы равносилен 20-процентному увеличению заработной платы. При этом объем работы не изменится. А где на это дополнительно брать деньги? Это можно сделать только за счет уменьшения затрат на оплату труда.

А если люди будут меньше работать, как вы думаете, куда они потратят эти дополнительные дни? Они будут искать себе другую работу»

Не всех, впрочем, такая перспектива пугает. Некоторые компании не просто запускают пилотные проекты, а еще и расширяют их. Один из примеров — Совкомбанк. Год назад компания в тестовом режиме перевела 1,5 тыс. сотрудников на четырехдневную рабочую неделю. С понедельника по четверг они должны были приходить в коворкинг, а пятница, суббота и воскресенье объявлялись полноценными выходными.

Результат руководство порадовал, и в этом году в таком формате трудятся уже вдвое больше людей, рассказала HR-директор Совкомбанка Надия Имаметдинова:

«76% сотрудников полностью выполнили за четырехдневку рабочую норму. Есть даже те, кто ее перевыполнил, таких было 20%. И, конечно же, есть те, кто не смог справиться. Все-таки 4% сотрудников по тем или иным причинам не смогли показать результаты за это время. Возможно, там были какие-то различные отвлекающие факторы, в том числе расслабляет обстановка в коворкинге.

У нас, например, IT-отдел прекрасно справился с задачей. Они фиксируют прирост — как в объеме, так и в качестве выполненных задач — на 14%. Мы рискнули и отправили сотрудников, работающих с клиентами, сотрудников контакт-центра в коворкинг, и тоже здесь видим положительный эффект».

Прошлым летом на эксперимент с четырехдневной рабочей неделей решились и в IT-компании «Первый бит». Сезон был выбран неслучайно: в июне, июле и августе бизнес-активность традиционно снижена, и таким образом риски в случае неудачи не так высоки.

Результат отказался неоднозначным, поделился руководитель направления интернет-маркетинга компании «Первый бит» Евгений Баев:

«Большинство клиентов все-таки работают пятидневную неделю, нам и звонили, и писали по пятницам, были какие-то входящие запросы. Все равно людей пришлось отвлекать от отдыха для того, чтобы выполнять какие-то задачи. Плюс у нас начисление заработной платы происходит за выполненный объем работы.

Мы не могли просто взять и один день из графика исключить, потому что сотрудники потеряли бы в зарплате. Поэтому мы часы пятницы попробовали раскидать на дни с понедельника по четверг.

По итогу эксперимента мы посмотрели на результаты — у нас эффективность не упала и не выросла».

В «Первом бите», впрочем, решили дать формату еще один шанс и этим летом готовятся повторить эксперимент с некоторыми изменениями. По предварительной задумке, графики сотрудников выстроят таким образом, чтобы в каждый будний день кто-то присутствовал на работе. Те же, кто от прошлогоднего опыта остался не в восторге, смогут трудиться привычную пятидневку.

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Светлана Белова, Лилия Галявиева