Из Прикамья планируют запустить прямой рейс в Ярославль

Из аэропорта Перми в 2023 году планируют запустить прямой рейс в Ярославль. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра транспорта Прикамья Сергея Вишнякова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ярославль, аэропорт Туношна

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Ярославль, аэропорт Туношна

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

«Правительством Пермского края на сегодняшний день субсидируются 16 региональных направлений, планируется расширение субсидируемой сети до 19, в том числе в Нижневартовск, Барнаул, Ярославль»,— цитирует ТАСС господина Вишнякова.

Сейчас из Ярославля в Пермь можно добраться только с пересадками в аэропортах Москвы и Санкт-Петербурга.

Алла Чижова