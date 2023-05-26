Nvidia пересчитывает ценность

Nvidia близка к абсолютному рекорду по росту в деньгах в течение дня — акции компании подскочили почти на 30% после публикации прогноза об увеличении квартальных доходов до $11 млрд. Как пишет агентство Bloomberg, Nvidia прибавит в цене примерно $220 млрд. Прежний рекорд среди американских компаний принадлежал Apple и был установлен прошлой осенью. Тогда речь шла об удорожании на $190 млрд за день.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Robert Galbraith , Reuters Фото: Robert Galbraith , Reuters

Опрошенные агентством Bloomberg аналитики уверены, что в случае с Nvidia рост стоимости будет продолжаться еще как минимум несколько кварталов. Но управляющий директор инвестиционной компании «Иволга Капитал» Дмитрий Александров в этом сомневается. По его мнению, речь идет о краткосрочном тренде:

«В первую очередь, он обусловлен так называемым шорт-сквизом, в бумаге было открыто достаточно большое количество коротких позиций. После того как произошел пробой цены вверх, их принудительно закрыли, что привело к принудительному выкупу акций. В результате мы увидели абсолютно рекордный оборот торгов в бумаге — $60 млрд за один день — приблизительно в два раза больше предыдущего рекорда в $30 млрд, который был у Apple.

Эта история неустойчивая, вызванная, скорее всего, разовым фактором. Сама Nvidia прошла достаточно большой путь от компании для техноэнтузиастов, которые производили мощные видеокарты для компьютеров, до технологического гиганта, позволяющему работать и с нейросетями, и в целом с крайне большими данными и расчетами. На этом рынке компания остается одним из крупнейших игроков, и на этих ожиданиях бумаги находились в фаворе.

На фоне появления ChatGPT искусственный интеллект становится завсегдатаем первых полос СМИ, инвесторы принимают эмоциональные решения и стараются запрыгнуть в уходящий поезд. Как правило, ни к чему хорошему это не приводит.

Подобные истории мы видели с электромобилями, когда на фоне роста Tesla шло большое количество листингов разных производителей, например, Arrival и Nikola. Но сейчас все эти бумаги торгуются существенно ниже».

Правда, вполне реалистичной выглядит и обратная ситуация, считает ведущий подкаста про технологии BeardyCast Сергей Епихин. По его словам, спрос на продукцию Nvidia будет только расти на фоне всеобщего интереса к искусственному интеллекту:

«Конец мая-начало июня — это время, когда крупные IT-компании проводят свои ежегодные конференции. Недавно состоялись презентации Microsoft Build и Google. Журналисты посчитали, что руководитель последней в своей речи больше 100 раз произнес слово "AI". 5 июня пройдет еще мероприятие Apple.

А там, где искусственный интеллект, всегда рядышком стоит компания Nvidia.

Ведь для обучения современных нейронных сетей требуется большая производительность, за которую отвечает продукция, создаваемая корпорацией. Небольшой пример — Google показывал свою новую модель, которая называется PaLM 2, она обучена на 3,6 трлн строк токенов.

Чтобы обучить модель на таком количестве данных, нужны суперкомпьютеры, видеокарты, "железо", которым занимается компания Nvidia. Так что запрос на эту продукцию будет расти, соответственно, акции корпорации тоже будут расти».

В то же время происходящее с Nvidia стало неожиданностью для многих опытных инвесторов, пишет Reuters. Например, фонд Кэти Вуд Ark Invest избавился почти от всех акций IT-гиганта за несколько месяцев до этого скачка, посчитав их переоцененными.

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Сабина Адлейба