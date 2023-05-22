Нейросети экономят время и деньги

Спрос на специалистов по нейросетям в России вырос на 51%. По данным агентства HeadHunter, только за пять месяцев этого года работодатели разместили порядка 3 тыс. подобных вакансий. Чаще всего ищут сотрудников в сфере IT, продаж, маркетинга, рекламы и консалтинга. Как выяснил “Ъ FM”, искусственный интеллект уже помогает компаниям сократить расходы на персонал и получить на выходе качественный продукт. Как нейросеть оптимизирует бизнес-процессы? И сколько на этом можно сэкономить? Выясняла Аэлита Курмукова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Нейросеть может писать тексты, редактировать их, переводить, рисовать и много чего еще. Главное — правильно поставить задачу. И тогда искусственный интеллект якобы справится с ней быстрее, чем человек. Как выяснил “Ъ FM”, к примеру, SMM-агентство Soyka использует ChatGPT вместо корректоров, которых сейчас называют пруфридерами. Они проверяют тексты, написанные на английском языке. И нейросеть помогает сэкономить не только деньги, но и время, говорит основатель компании Екатерина Козырева:

«Когда мы стали работать с ChatGPT, сократили цикл производства контента для клиентов на несколько часов, а иногда и рабочих дней. Плюс ко всему оплачивать работу пруфридера мы должны в валюте, подходящей для специалиста. Редактура в России может стоить, условно, 500 руб., а в США — $15-20 за текст. Нейросеть справляется с исправлениями значительно быстрее, и подписка стоит $42 в месяц».

Нейросеть уже вне конкуренции не только с корректорами, но и с дизайнерами. Заказ индивидуальной иллюстрации у художника обходится рекламным агентствам в 7-8 тыс. руб. за одну позицию. Искусственный интеллект это делает за стоимость подписки, что уже неплохая оптимизация бизнес-процессов. В LabelMe, к примеру, ИИ выполняет работу разметчиков данных, делится сооснователь компании Федор Пылаев:

«Мы поручили задачу проверки размеченных данных ChatGPT и поняли, что он где-то в 100 раз ускоряет этот процесс.

Как следствие, мы смогли отказаться от 500 разметчиков, которые были существенно дороже. Час таких специалистов стоит в среднем $3-5 — запрос нейросети в тысячи раз дешевле».

Собеседники “Ъ FM” заверяют: нейросеть не заменит сотрудника, а лишь поможет команде работать быстрее и эффективнее. Но на деле выходит, что бизнес уже сокращает расходы на фриланс и ищет промпт-инженеров. Работодатели предлагают им не больше 200 тыс. руб. Но это временно, уверен IT-директор международного холдинга «Специальные системы и технологии» Валентин Каськов:

«Специалисты с подтвержденной квалификацией по промпт-инжинирингу в резюме, по корректной постановке задач большим языковым моделям будут иметь конкурентное преимущество на рынке труда. Что касается не кадровых, а рекламных агентств, практически все они перешли на использование больших языковых моделей для генерации контента. Это YandexGPT, у "Сбера" есть своя нейросеть, которая генерирует тексты, может писать рассказы. Также есть Kandinsky, которая рисует картины».

Промпт-инжинирингу учат и в России. Пока это лишь курсы, но есть и программы на базе вузов. В МАДИ, к примеру, трехдневное обучение стоит 25 тыс. руб. А можно попробовать понять нейросеть самому, добавляет разработчик российского искусственного интеллекта, гендиректор компании Sistemma Сергей Зубарев:

«Есть официальный курс от создателей OpenAI. Они выпустили бесплатный часовой урок для того, чтобы научить, как вводить текстовые запросы на английском языке. Думаю, профессиональных промпт-инженеров не будет, а будут узкоспециализированные сотрудники, работающие в конкретных областях.

Нам как профессионалам, наверное, проще обучиться, как составлять запросы, чем искать этого волшебного человека, который будет делать это за нас».

Искусственный интеллект в большинстве своем заменяет специалистов с рутинными задачами, отмечают эксперты: сотрудников call-центров, отделов продаж, службы поддержки. Но если посмотреть на результаты «национального индекса тревожности» от компании КРОС, то именно развитие нейросетей впервые стало самым большим страхом россиян в 2023-м.

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