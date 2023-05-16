Обвиненного в поджоге релейного шкафа на железной дороге курсанта из Петербурга отправили в СИЗО

Санкт-Петербургский гарнизонный военный суд заключил под стражу курсанта одного из военных вузов города Тимура Кирсанова, обвиненного в содействии террористической деятельности (ст. 205.1 УК РФ) из-за поджога релейного шкафа на местной железнодорожной ветке. Он пробудет в СИЗО до 13 июля. Процесс проходил в закрытом режиме.

«Кирсанов против меры возражал, просил не избирать ее вовсе»,— говорится в сообщении объединенной пресс-службы судов Петербурга.

Напомним, военное следствие возбудило уголовное дело поджога на железнодорожном перегоне Финляндский вокзал—Ланская 15 мая. Следы поджога, а также горючее, газету и лом около релейного шкафа обнаружили сотрудники железной дороги. На следующий день силовики задержали подозреваемого. Сам курсант пояснил, что задание с поджогом шкафа получил от неизвестных в мессенджере и хотел заработать.

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