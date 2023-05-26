ЦБ зафиксировал ухудшение качества реструктурированных с марта 2022 года кредитов компаниям

Банк России заметил ухудшение качества реструктурированных с марта 2022 года кредитов, выданных компаниям (всего реструктурирована четверть портфеля), следует из обзора финансовой стабильности. Так, у части реструктурированных кредитов появляются повторные реструктуризации и растет длительность просрочки. Например, около 2% корпоративных кредитов были реструктурированы пять и более раз. При этом каждый пятый реструктурированный с марта 2022 года кредит был повторно реструктурирован.

Согласно данным ЦБ на начало апреля 2023 года, общий объем корпоративного кредитного портфеля нефинансовым компаниям составил 52,9 трлн руб.

В первом квартале нынешнего года начала расти просрочка по кредитам сырьевым и строительным компаниям, говорится в обзоре. В то же время ряд экспортеров, преимущественно нефтегазовый сектор, сталкиваются со снижением выручки. Это происходит «на фоне вступления в силу нефтяного эмбарго ЕС, а также продолжающегося санкционного давления, выраженного в финансово-расчетных и логистических ограничениях», говорится в обзоре.

Несмотря на это, сама доля «плохих» кредитов снижалась, однако происходило это за счет роста новых выдач (на начало апреля рост рублевого кредитования в годовом выражении превысил 28%), отмечается в обзоре ЦБ. В частности, по крупным компания доля плохих кредитов составляет 4,7%, по кредитам малому и среднему бизнесу — 7,3%. Всего доля реструктурированных ссуд составляет около 25%. Среди таких кредитов в целом просрочку свыше 90 дней имеет 1,3%. Большинство нарастили ее после ранее проведенной реструктуризации.

Сам сегмент корпоративного кредитования при этом прошел трансформацию, обращается внимание в обзоре: «Иностранные банки выходили из синдицированных кредитов, привлекалось финансирование для покупки доли иностранных компаний в российском бизнесе, заемщики реструктурировали кредиты, ранее предоставленные в "недружественной" иностранной валюте».

Ольга Шерункова