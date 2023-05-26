«Продимекс» завершает сев сахарной свеклы в Воронежской области

Предприятия ГК «Продимекс» в Воронежской области 25 мая планируют завершить сев сахарной свеклы. Об этом сообщили в компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

К 22 мая более 90% запланированных площадей было засеяно в Семилукском, Россошанском и Бобровском районах. А в Эртильском районе сев сахарной свеклы уже завершен.

Из-за осеннего недосева озимой пшеницы, вызванного неблагоприятной погодой, «Продимекс» засеял яровыми зерновыми в Воронежской области 86,7 тыс. га – почти на 20% больше, чем весной 2022 года. Сейчас продолжается сев сои и подсолнечника. Соя по состоянию на 18 мая была засеяна на 42% запланированных площадей, подсолнечник – на 66%.

Завершена подкормка озимой пшеницы азотными удобрениями. Продолжаются в плановом режиме работы по уходу за посевами, мониторинг

наличия болезней и вредителей. Предприятия в установленном порядке предупредили население и органы местного самоуправления об обработке посевов химическими средствами защиты растений.

Продолжается текущий и капитальный ремонт складов и токов предприятий «Продимекса» для предстоящего размещения нового урожая. «Вся техника отремонтирована, обслужена и обеспечена топливом на весь период проведения весенне-полевых и последующих сезонных работ. Количество и состав техники соответствует действующим нормам»,- подчеркнули в компании.

Напомним, «Продимекс» также продолжает практику проведения полевых опытов. В 2023 году запланировано более 30 испытаний. Закладка опытных площадок различных гибридов сахарной свеклы и подсолнечника, сортов сои позволит сравнить их продуктивность. При этом планируется сравнивать сорта и гибриды и зарубежных, и отечественных производителей.

По собственным данным, «Продимекс» — один из крупнейших российских агрохолдингов, лидирующий по производству сахара в РФ (ежегодно выпускает более 1 млн т продукции). Основной владелец группы компаний — Игорь Худокормов. В составе ГК — 14 сахарных заводов в шести регионах, а также земельный банк в объеме 900 тыс. га в наиболее благоприятных для развития агробизнеса субъектах (Белгородской, Воронежской, Курской, Липецкой, Тамбовской и Пензенской областях, а также в Краснодарском и Ставропольском краях). Ежегодно компания получает более 7,5 млн т продукции растениеводства, в том числе свыше 1,8 млн т зерновых, зернобобовых и масличных. Количество сотрудников на предприятиях — свыше 13 тыс. человек.