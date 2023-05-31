Место в рейтинге Топ-100 стоматологических клиник России, работаютщих от 3 лет*

Место в рейтинге Название Город Адрес 1 Центр Приватной Стоматологии Доктор Левин Москва Ул. Льва Толстого, 5 2 Стоматология InWhite Medical Москва Ул. Мосфильмовская, 53 3 Пародонтологический Центр Максима Копылова MaxTreat Москва Ул. 2-я Черногрязская, 6/2 4 Клиника дентальной имплантологии и хирургии Refformat Москва Ул. Фадеева, 4а 5 GENERATION Family Dentistry Москва Ул. Ефремова, 10/1 6 SmileClinic Санкт-Петербург Пер. Гривцова, 1/64 7 Центр Междисциплинарной Стоматологии и Неврологии Москва Ул. Профсоюзная, 57 8 Центр персональной стоматологии Владимира Новикова Москва Пер. Лопухинский, 3/3 9 Клиника Simplex Санкт-Петербург Пр-д Полтавский, 2в 10 Medall Санкт-Петербург Пр-т Левашовский, 24 11 Первая профессорская Москва Пер. Гагаринский, 7/8 12 Европейский Стоматологический Центр (ЕМС) Москва Ул. Щепкина, 35 13 Научно-клинический центр челюстно-лицевой хирургии стоматологии Sanabilis Москва Ул. Маршала Тимошенко, 17/2 14 Клиника цифровой стоматологии HOUSTON Санкт-Петербург Ул. Кременчугская, 9 15 Центр Стоматологии «АСТРЕЯ» Красноярск Ул. Молокова, 1/4 16 Стоматология ОАО «Медицина» Москва Пер. 2-й Тверской-Ямской, 10 17 Центр стоматологии «32» Орел Ул. Комсомольская, 32 18 Семейная стоматология Family Smile Москва Ул. Воронцовская, 20 19 Atis Faber Екатеринбург Ул. Горького, 26 20 Стоматология «Дмитрович и Коллеги» Москва Петровско-Разумовская аллея, 10 21 Клиника семейной стоматологии TopSmile Москва Ул. Митинская, 16 22 Стоматологическая клиника «ГрандМед» Санкт-Петербург Ул. Садовая, 35 23 Имплантологический центр NKclinic Москва Пр-т Ленинский, 72/2 24 Профессорская клиника Едранова Владивосток Пр-т Океанский, 48а 25 Центр немецкой стоматологии Екатеринбург Ул. Сакко и Ванцетти, 64 26 Стоматологическая клиника «ДЕНТиК ЛЮКС» Краснодар Ул. Северная, 400 27 Клиника AG Faber Medical Center Уфа Ул. Энтузиастов, 6а 28 Стоматологическая клиника «ВИД» Ростов-на-Дону Пр-т Стачки, 177/2 29 3DENT DENTAL CLINIC Москва Ул. Нижняя Красносельская, 35/23 30 «Практика доктора Склярука» Москва Ул. Смольная, 24а 31 Центр стоматологии «Виртуоз» Воронеж Ул. Владимира Невского, 14 32 «Практик» Тюмень Ул. 8 Марта, 1 33 Авторская стоматологическая клиника академика И. В. Маланьина Краснодар Ул. Московская, 79/1 34 «Фамильная стоматология» Москва Ул. Маршала Рыбалко, 2/3 35 «3D стоматологическая клиника НоваДэнт» Тула Ул. Демонстрации, 1г 36 Стоматологическая студия «Скульптура Чарли» Екатеринбург Ул. Ленина, 25 37 Стоматология Alba Apex Москва Ул. Климашкина, 5 38 «Стоматология Шлепковых» Краснодар Ул. Старокубанская, 137/2 39 Клиника авторской стоматологии Новиченко Анапа Ул. Крылова, 31 40 Spasibo Clinic Москва Ул. Фадеева, 6, с. 3 41 Профессорская стоматология «22 век» Москва Пр-т Мира, 89 42 ARTICON CLINIC Москва Серпуховский Вал, 21/4 43 Стоматологическая клиника «Столица» Москва Пр-т Мира, 12/3 44 Европейский стоматологический центр Екатеринбург Ул. 8 Марта, 175 45 Клиника «Стоматолог и Я» Белгород Пр-т Белгородский, 54 46 Стоматология «Мегадента Клиник» Екатеринбург Ул. Кузнечная, 83 47 Центр дентальной имплантологии Estetus Москва Ул. 1-я Брестская, 43 48 GMS DENTAL Москва Пер. 1-й Николощеповский, 6/1 49 Fixstom Москва Ул. Верхняя Красносельская, 20/1 50 «Редент» Нижний Новгород Ул. Медицинская, 1а 51 Центр стоматологии инновационных технологий им. Тихонова И. Е. Тула Ул. Революции, 17а 52 Стоматологическая клиника DAZHAEV Москва Ул. 3-я Ямского Поля, 9/6 53 Queen Nella Clinic Москва Пер. Чапаевский, 3 54 Art Oral Москва Ул. Жуковского, 2 55 Cтоматологический центр «МедиЛайн» Ульяновск Ул. 40-летия Победы, 9 56 Центр цифровой стоматологии Ortus Dental Казань Ул. Восход, 16 57 White Dental Clinic Самара Ул. Садовая, 137 58 Cтоматологическая клиника Academic Dentistry Москва Пр-т Университетский, 16 59 Стоматология «Витал ЕВВ» Екатеринбург Ул. Шейнкмана, 136 60 Швейцарская стоматологическая клиника SWISS SMILE Москва Пер. Всеволожский, 2/2 61 Клиника эстетической стоматологии «Галадент» Уфа Ул.Российская, 94/2 62 Центр микроскопной стоматологии Махачкала Ул. Дахадаева, 128 63 Стоматологическая клиника PerfectSmile Санкт-Петербург Ул. Чайковского, 25 64 Atribeaute Санкт-Петербург Пр-т Новочеркасский, 33/3 65 Центр Цифровой Стоматологии МарТ`и Москва Пр-д 3-й Павелецкий, 3 66 Стоматология «Альфа-Дент» Сочи Ул. Северная 12/2 67 Apeks.clinic Севастополь Ул. Годлевского, 13 68 Клиника «Стоматология Бест» Москва Ул. Октябрьская, 36 69 «Швейцарская стоматология» Челябинск Ул. Кирова, 159 70 «Сталант» Самара Ул. Николая Панова, 28а 71 Стоматологическая клиника «Ланцет» Москва Ул. Большая Полянка, 50/1 72 Стоматологическая клиника «МиПоль» Москва Ш. Куркинское, 17 73 Стоматология LuxSmile Астрахань Ул. Донбасская, 3 74 Семейная клиника Медалье Москва Ул. Таганская, 36/2 75 «Классик Дент» Екатеринбург Ул. Мамина-Сибиряка, 36 76 АПИКО.ПРО Москва Пер. Трубниковский, 13/1 77 Клиника эстетической стоматологии «Фаберже» Екатеринбург Ул. Чернышевского, 16 78 «Диастом» Тольятти Ул. 40 Лет Победы, 44б 79 «ВашЪ ДантистЪ» Санкт-Петербург Пр-т Большой П. С., 82 80 Медико-стоматологическая клиника Shifa Москва Пр-т Ломоносовский, 25/1 81 Экспертная стоматология ESTA Москва Ул. Викторенко, 4/1 82 Studio32 Краснодар Ул. Усачева, 62/1 83 Dr Minko DENTAL CLINIC Москва Пр-т Ленинградский, 36/33 84 Канадская стоматология Москва Дербеневская наб., 1/2 85 Стоматология «Дентал Мир» Москва Ул. 6-я Кожуховская, 3/1 86 Концептуальная стоматология Dr.Mun Москва Пер. Напрудный, 15 87 «Адептика» Санкт-Петербург Аптекарская наб., 8 88 Клиника эстетической стоматологии Vimontale Москва Пр-т Зеленый, 48/3 89 Стоматология Esthetic Classic Dent Оренбург Ул. 60 Лет Октября, 1/9 90 Celebrity Clinic Нижний Новгород Ул. Родионова, 165/10 91 Стоматология «Медикус» Сочи Ул. Демократическая, 50/1 92 «Маэстро» Курск Ул. Красной Армии, 10 93 ПРОГРЕСС ДЕНТ Москва Ул. Долгоруковская, 40 94 Клиника дентальной имплантологии DI-clinic Иркутск Бул. Гагарина, 68г 95 Лаборатория улыбок Dr.Elmar Москва Пер. Оболенский, 9/8 96 Клиника «А-Стом» Благовещенск Ул. Амурская, 208 97 Центр протезирования «КИСС» Санкт-Петербург Ул. Боровая, 9 98 Многопрофильная клиника «Центральная стоматология» Челябинск Ул. Курчатова, 28 99 FIVE STARS DENT Москва Ул. Воздвиженка, 9 100 Французская стоматология French Dental Clinic Москва Ул. 2-я Звенигородская, 13/41