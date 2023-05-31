Место в рейтинге Топ-100 стоматологических клиник России, работаютщих от 3 лет*

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|Место в рейтинге
|Название
|Город
|Адрес
|1
|Центр Приватной Стоматологии Доктор Левин
|Москва
|Ул. Льва Толстого, 5
|2
|Стоматология InWhite Medical
|Москва
|Ул. Мосфильмовская, 53
|3
|Пародонтологический Центр Максима Копылова MaxTreat
|Москва
|Ул. 2-я Черногрязская, 6/2
|4
|Клиника дентальной имплантологии и хирургии Refformat
|Москва
|Ул. Фадеева, 4а
|5
|GENERATION Family Dentistry
|Москва
|Ул. Ефремова, 10/1
|6
|SmileClinic
|Санкт-Петербург
|Пер. Гривцова, 1/64
|7
|Центр Междисциплинарной Стоматологии и Неврологии
|Москва
|Ул. Профсоюзная, 57
|8
|Центр персональной стоматологии Владимира Новикова
|Москва
|Пер. Лопухинский, 3/3
|9
|Клиника Simplex
|Санкт-Петербург
|Пр-д Полтавский, 2в
|10
|Medall
|Санкт-Петербург
|Пр-т Левашовский, 24
|11
|Первая профессорская
|Москва
|Пер. Гагаринский, 7/8
|12
|Европейский Стоматологический Центр (ЕМС)
|Москва
|Ул. Щепкина, 35
|13
|Научно-клинический центр челюстно-лицевой хирургии стоматологии Sanabilis
|Москва
|Ул. Маршала Тимошенко, 17/2
|14
|Клиника цифровой стоматологии HOUSTON
|Санкт-Петербург
|Ул. Кременчугская, 9
|15
|Центр Стоматологии «АСТРЕЯ»
|Красноярск
|Ул. Молокова, 1/4
|16
|Стоматология ОАО «Медицина»
|Москва
|Пер. 2-й Тверской-Ямской, 10
|17
|Центр стоматологии «32»
|Орел
|Ул. Комсомольская, 32
|18
|Семейная стоматология Family Smile
|Москва
|Ул. Воронцовская, 20
|19
|Atis Faber
|Екатеринбург
|Ул. Горького, 26
|20
|Стоматология «Дмитрович и Коллеги»
|Москва
|Петровско-Разумовская аллея, 10
|21
|Клиника семейной стоматологии TopSmile
|Москва
|Ул. Митинская, 16
|22
|Стоматологическая клиника «ГрандМед»
|Санкт-Петербург
|Ул. Садовая, 35
|23
|Имплантологический центр NKclinic
|Москва
|Пр-т Ленинский, 72/2
|24
|Профессорская клиника Едранова
|Владивосток
|Пр-т Океанский, 48а
|25
|Центр немецкой стоматологии
|Екатеринбург
|Ул. Сакко и Ванцетти, 64
|26
|Стоматологическая клиника «ДЕНТиК ЛЮКС»
|Краснодар
|Ул. Северная, 400
|27
|Клиника AG Faber Medical Center
|Уфа
|Ул. Энтузиастов, 6а
|28
|Стоматологическая клиника «ВИД»
|Ростов-на-Дону
|Пр-т Стачки, 177/2
|29
|3DENT DENTAL CLINIC
|Москва
|Ул. Нижняя Красносельская, 35/23
|30
|«Практика доктора Склярука»
|Москва
|Ул. Смольная, 24а
|31
|Центр стоматологии «Виртуоз»
|Воронеж
|Ул. Владимира Невского, 14
|32
|«Практик»
|Тюмень
|Ул. 8 Марта, 1
|33
|Авторская стоматологическая клиника академика И. В. Маланьина
|Краснодар
|Ул. Московская, 79/1
|34
|«Фамильная стоматология»
|Москва
|Ул. Маршала Рыбалко, 2/3
|35
|«3D стоматологическая клиника НоваДэнт»
|Тула
|Ул. Демонстрации, 1г
|36
|Стоматологическая студия «Скульптура Чарли»
|Екатеринбург
|Ул. Ленина, 25
|37
|Стоматология Alba Apex
|Москва
|Ул. Климашкина, 5
|38
|«Стоматология Шлепковых»
|Краснодар
|Ул. Старокубанская, 137/2
|39
|Клиника авторской стоматологии Новиченко
|Анапа
|Ул. Крылова, 31
|40
|Spasibo Clinic
|Москва
|Ул. Фадеева, 6, с. 3
|41
|Профессорская стоматология «22 век»
|Москва
|Пр-т Мира, 89
|42
|ARTICON CLINIC
|Москва
|Серпуховский Вал, 21/4
|43
|Стоматологическая клиника «Столица»
|Москва
|Пр-т Мира, 12/3
|44
|Европейский стоматологический центр
|Екатеринбург
|Ул. 8 Марта, 175
|45
|Клиника «Стоматолог и Я»
|Белгород
|Пр-т Белгородский, 54
|46
|Стоматология «Мегадента Клиник»
|Екатеринбург
|Ул. Кузнечная, 83
|47
|Центр дентальной имплантологии Estetus
|Москва
|Ул. 1-я Брестская, 43
|48
|GMS DENTAL
|Москва
|Пер. 1-й Николощеповский, 6/1
|49
|Fixstom
|Москва
|Ул. Верхняя Красносельская, 20/1
|50
|«Редент»
|Нижний Новгород
|Ул. Медицинская, 1а
|51
|Центр стоматологии инновационных технологий им. Тихонова И. Е.
|Тула
|Ул. Революции, 17а
|52
|Стоматологическая клиника DAZHAEV
|Москва
|Ул. 3-я Ямского Поля, 9/6
|53
|Queen Nella Clinic
|Москва
|Пер. Чапаевский, 3
|54
|Art Oral
|Москва
|Ул. Жуковского, 2
|55
|Cтоматологический центр «МедиЛайн»
|Ульяновск
|Ул. 40-летия Победы, 9
|56
|Центр цифровой стоматологии Ortus Dental
|Казань
|Ул. Восход, 16
|57
|White Dental Clinic
|Самара
|Ул. Садовая, 137
|58
|Cтоматологическая клиника Academic Dentistry
|Москва
|Пр-т Университетский, 16
|59
|Стоматология «Витал ЕВВ»
|Екатеринбург
|Ул. Шейнкмана, 136
|60
|Швейцарская стоматологическая клиника SWISS SMILE
|Москва
|Пер. Всеволожский, 2/2
|61
|Клиника эстетической стоматологии «Галадент»
|Уфа
|Ул.Российская, 94/2
|62
|Центр микроскопной стоматологии
|Махачкала
|Ул. Дахадаева, 128
|63
|Стоматологическая клиника PerfectSmile
|Санкт-Петербург
|Ул. Чайковского, 25
|64
|Atribeaute
|Санкт-Петербург
|Пр-т Новочеркасский, 33/3
|65
|Центр Цифровой Стоматологии МарТ`и
|Москва
|Пр-д 3-й Павелецкий, 3
|66
|Стоматология «Альфа-Дент»
|Сочи
|Ул. Северная 12/2
|67
|Apeks.clinic
|Севастополь
|Ул. Годлевского, 13
|68
|Клиника «Стоматология Бест»
|Москва
|Ул. Октябрьская, 36
|69
|«Швейцарская стоматология»
|Челябинск
|Ул. Кирова, 159
|70
|«Сталант»
|Самара
|Ул. Николая Панова, 28а
|71
|Стоматологическая клиника «Ланцет»
|Москва
|Ул. Большая Полянка, 50/1
|72
|Стоматологическая клиника «МиПоль»
|Москва
|Ш. Куркинское, 17
|73
|Стоматология LuxSmile
|Астрахань
|Ул. Донбасская, 3
|74
|Семейная клиника Медалье
|Москва
|Ул. Таганская, 36/2
|75
|«Классик Дент»
|Екатеринбург
|Ул. Мамина-Сибиряка, 36
|76
|АПИКО.ПРО
|Москва
|Пер. Трубниковский, 13/1
|77
|Клиника эстетической стоматологии «Фаберже»
|Екатеринбург
|Ул. Чернышевского, 16
|78
|«Диастом»
|Тольятти
|Ул. 40 Лет Победы, 44б
|79
|«ВашЪ ДантистЪ»
|Санкт-Петербург
|Пр-т Большой П. С., 82
|80
|Медико-стоматологическая клиника Shifa
|Москва
|Пр-т Ломоносовский, 25/1
|81
|Экспертная стоматология ESTA
|Москва
|Ул. Викторенко, 4/1
|82
|Studio32
|Краснодар
|Ул. Усачева, 62/1
|83
|Dr Minko DENTAL CLINIC
|Москва
|Пр-т Ленинградский, 36/33
|84
|Канадская стоматология
|Москва
|Дербеневская наб., 1/2
|85
|Стоматология «Дентал Мир»
|Москва
|Ул. 6-я Кожуховская, 3/1
|86
|Концептуальная стоматология Dr.Mun
|Москва
|Пер. Напрудный, 15
|87
|«Адептика»
|Санкт-Петербург
|Аптекарская наб., 8
|88
|Клиника эстетической стоматологии Vimontale
|Москва
|Пр-т Зеленый, 48/3
|89
|Стоматология Esthetic Classic Dent
|Оренбург
|Ул. 60 Лет Октября, 1/9
|90
|Celebrity Clinic
|Нижний Новгород
|Ул. Родионова, 165/10
|91
|Стоматология «Медикус»
|Сочи
|Ул. Демократическая, 50/1
|92
|«Маэстро»
|Курск
|Ул. Красной Армии, 10
|93
|ПРОГРЕСС ДЕНТ
|Москва
|Ул. Долгоруковская, 40
|94
|Клиника дентальной имплантологии DI-clinic
|Иркутск
|Бул. Гагарина, 68г
|95
|Лаборатория улыбок Dr.Elmar
|Москва
|Пер. Оболенский, 9/8
|96
|Клиника «А-Стом»
|Благовещенск
|Ул. Амурская, 208
|97
|Центр протезирования «КИСС»
|Санкт-Петербург
|Ул. Боровая, 9
|98
|Многопрофильная клиника «Центральная стоматология»
|Челябинск
|Ул. Курчатова, 28
|99
|FIVE STARS DENT
|Москва
|Ул. Воздвиженка, 9
|100
|Французская стоматология French Dental Clinic
|Москва
|Ул. 2-я Звенигородская, 13/41