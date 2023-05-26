Силовые ведомства задержали трех причастных к нападению на псковских десантников в 2000 году

Сотрудники ФСБ и МВД задержали в Кабардино-Балкарской Республике трех членов банды Басаева, подозреваемых в нападении на псковских десантников в 2000 году. Об этом сообщили в пресс-службе СКР.

Анзора Батырова, Асланбека Казанчева и Таймураза Накусова задержали по подозрению в вооруженном мятеже, участию в банде и посягательстве на жизнь военнослужащих (ст. 279, ч. 2 ст. 209, ст. 317 УК РФ). Суд отправил их в СИЗО, в будущем им предъявят обвинения.

Задержание провели ФСБ России, управление ФСБ по Кабардино-Балкарской Республике и управление МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу. В пресс-службе СКР уточнили, что их задержали в городах Баксан и Чегем, а также в селении Нартан. По информации ведомств, они входили в кабардинский джамаат (исламская террористическая организация, которая действовала в регионе со второй половины 1990-х до середины 2000-х годов).

«Следствием устанавливается роль и конкретные действия указанных лиц в ходе произошедшего нападения, а также проверяется их причастность к совершению иных преступлений, не связанных с расследуемым уголовным делом»,— добавили в пресс-службе.

29 февраля 2000 года в районе села Улус-Керт Шатойского района в Чечне на военнослужащих 6-й роты 104-го полка 76-й Псковской дивизии Воздушно-десантных войск напали участники банды под общим руководством Басаева и Хаттаба. В результате погибли 84 военнослужащих, еще четверо ранены.

Олеся Павленко