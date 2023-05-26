Из свежей почты

Ариана Андреева, 7 лет, задержка психоречевого развития, аутичное поведение, требуется курсовое лечение. 139 763 руб.

Внимание! Цена лечения 240 763 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 80 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Самара» соберут 21 тыс. руб.

До года дочка развивалась как все дети, но потом начала замыкаться в себе, не смотрела в глаза. Назначили лечение ноотропами, и Ариша перестала говорить. Случайно узнали про Институт медицинских технологий (ИМТ, Москва), где помогают детям-аутистам. В три года прошли первые курсы терапии. Ариша стала более спокойной, с ней легче общаться. Но проблем еще много: дочь излишне тревожна, с детьми не контактирует, меня ни на шаг не отпускает. Лечение нужно продолжать, а денег нет. Не оставляйте нас! Анастасия Андреева, Самарская область

Невролог ИМТ Ольга Рымарева (Москва): «После восьми курсов терапии Ариана пытается говорить, читает по слогам. Лечение нужно продолжить, чтобы социализировать девочку, улучшить речь, развить социально-бытовые навыки».

Матвей Данилов, 6 месяцев, врожденная деформация черепа, требуется лечение специальными шлемами. 149 320 руб.

Внимание! Цена лечения 202 320 руб. Юридические лица благотворительного сервиса Альфа-Банка внесли 35 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Иртыш» соберут 18 тыс. руб.

Когда сыну был месяц, я заметила, что затылок у него с правой стороны стал скошенным, обратилась к нейрохирургу. Оказалось, у Матвея позиционная плагиоцефалия — асимметрия черепа. Деформированные кости черепа не дадут мозгу нормально развиваться, под угрозой зрение и слух. Врачи говорят, что нужно срочно начать лечение шлемами. Я не могу оплатить их изготовление, живем с сыном у родителей-пенсионеров. Помогите! Елена Данилова, Омская область

Руководитель Центра челюстно-лицевой хирургии Виталий Рогинский (Москва): «Показаний к хирургическому лечению Матвея нет. Возможна коррекция черепа при помощи краниальных ортезов (шлемов). Шлемы изготавливаются индивидуально, ребенок носит шлем 23 часа в сутки в течение шести-девяти месяцев для анатомически правильного формирования головы».

Вика Васильева, 14 лет, последствия перелома позвоночника и бедренных костей, требуется реабилитация. 158 239 руб.

Внимание! Цена лечения 547 239 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 370 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Ставрополье» соберут 19 тыс. руб.

Вика — приемная дочка моего сына. Мама девочки умерла, и я помогала сыну растить ее и младшенького внука. В 2020 году сын умер после ковида. Я взяла опекунство над Викой и внуком. В январе 2023 года девочка выпала из окна — она не помнит, что случилось. У Вики переломы двух позвонков и обеих бедренных костей. После операций на позвоночнике и ногах она вновь стала чувствовать ноги. Уже сидит, пересаживается с кровати в коляску, учится ходить в ходунках. Нужна реабилитация. Мы с мужем пенсионеры, все деньги истрачены на лечение девочки. Пожалуйста, помогите! Татьяна Васильева, Ставропольский край

Невролог-реабилитолог реабилитационного центра «Три сестры» Олег Прорвич (д. Райки, Московская обл.): «Мы займемся увеличением мобильности Вики, будем учиться передвигаться с ходунками в пределах квартиры. Эрготерапевт расширит навыки самообслуживания девочки».

Александра Иванец, 9 лет, сахарный диабет 1-го типа, требуются датчики к системе непрерывного мониторинга глюкозы (НМГ) на год. 151 748 руб.

Внимание! Цена лечения 176 748 руб. Телезрители ГТРК «Калининград» соберут 25 тыс. руб.

Два года назад дочка стала много пить, появилась слабость. Оказалось, что уровень сахара в крови превысил норму в шесть раз! С тех пор Александра на инсулине. Добиться компенсации болезни не получается: сахара скачут, нам приходится очень часто прокалывать пальцы, чтобы измерить глюкозу. Но этого можно избежать, если у нас будет система НМГ, которая отслеживает ее уровень постоянно. Я одна воспитываю двух дочерей, выйти на работу не могу: Александре нужен уход. Надежда только на вас! Галина Иванец, Калининградская область

Педиатр Межрайонной больницы №1 Анна Пипкина (Пионерский, Калининградская обл.): «Александра страдает инсулинозависимым сахарным диабетом. Для стабилизации течения болезни девочке рекомендуется НМГ».

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