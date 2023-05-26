1,3 процента составил рост ВВП США в пересчете на год в первом квартале 2023 года, свидетельствуют пересмотренные данные Министерства торговли США. Ранее в ведомстве оценили показатель по итогам января—марта в 1,1%. Рост обеспечило в первую очередь расширение потребления — оно выросло на 3,8%, частные же инвестиции сократились на 11,5% (первый фактор дал вклад в рост ВВП в 2,5%, второй — в минус 2,1%). Отрицательный вклад (минус 2,1%) в динамику ВВП США внесло и сокращение запасов, тогда как вклад чистого экспорта оказался нейтральным (экспорт вырос на 5,2%, импорт — на 4%). Госрасходы увеличились на 5,2% год к году, поддержав темпы роста (их вклад в увеличение ВВП составил 0,9%).