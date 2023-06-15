Россияне готовы тратить больше

Потребительский оптимизм россиян в первом квартале этого года заметно вырос, превысив уровни начала 2021 года. Покупатели адаптируются к внешним событиям, а позитивные прогнозы по снижению инфляции позволяют увереннее тратить деньги. Повседневные расходы пока продолжают расти, но доля экономящих остается значительной.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Индекс потребительского оптимизма, измеряемый NielsenIQ, по итогам первого квартала 2023 года вырос на четыре пункта, до 104 пунктов квартал к кварталу. Значения выше 100 пунктов свидетельствуют о том, что среди потребителей преобладают оптимистичные настроения с точки зрения личного материального положения, карьерных перспектив и готовности тратить деньги, поясняют аналитики. Как следует из данных NielsenIQ, индекс превысил 100 пунктов впервые как минимум с первого квартала 2021 года.

В первом квартале 2023 года доля потребителей, оценивающих перспективы трудоустройства как отличные и хорошие, выросла с 55% до 61%. Доля хорошо оценивающих материальное положение увеличилась с 56% до 61%, а доля готовых к покупке новых вещей — с 43% до 46%. Заметный рост позитивных оценок NielsenIQ зафиксировал среди москвичей и в возрастной группе 45–54 лет. А с точки зрения сегментации по уровню дохода самый значимый вклад в рост индекса вносят потребители с доходом домохозяйств в пределах 30 тыс. руб., указывают аналитики.

Директор по аналитике и консалтингу NielsenIQ Марина Волкова отмечает, что рост потребительской уверенности демонстрирует, как покупатели адаптируются к происходящим событиям. Если в первом квартале 2022 года наблюдался рост тревожных настроений, а индекс оптимизма снизился сразу на десять пунктов, то год спустя тренд стал противоположным и доля уверенных в перспективах и готовых тратить средства покупателей превысила процент тех, кто настроен более пессимистично, рассказывает она. По мнению госпожи Волковой, рост позволяет осторожно прогнозировать восстановление продаж на рынке продуктов питания и товаров повседневного спроса (FMCG).

Рост потребительской активности россиян заметили и в группе ВТБ. По статистике торговых точек, обслуживаемых «Первым ОФД» (входит в группу ВТБ), в апреле потребители потратили на повседневные покупки свыше 400 млрд руб., что на 9% превышает результат апреля 2022 года. По сравнению с мартом 2023 года спрос существенно не изменился. По подсчетам аналитиков, траты на продукты питания в апреле увеличились на 4% год к году, превысив 100 млрд руб. Расходы на топливо и автомобильные товары выросли на 25% и 17%, до 62 млрд руб. и 24,5 млрд руб. год к году соответственно. Траты на одежду и обувь увеличились в сравнении с прошлым апрелем на 22%, до 38 млрд руб., на мебель, товары для дома и ремонта — на 14–25%, до 25 млрд руб.

Руководитель отдела продаж аналитических сервисов «Первый ОФД» Александра Красовская связывает восстановление потребительского спроса с достаточно позитивными прогнозами ЦБ по инфляции. «Ожидаемый годовой показатель в 5,3% позволяет людям увереннее планировать ежемесячные расходы и отказываться от исключительно "сберегающей" тактики, как это было в апреле прошлого года»,— указывает она. «Ромир» начал фиксировать рост недельных расходов россиян на первой неделе апреля, и к середине мая динамика остается положительной. С 1 по 7 мая средние расходы россиян выросли на 3,7% неделя к неделе и на 24,6% в годовом выражении, достигнув 6,56 тыс. руб.

Тем не менее, отмечают в NielsenIQ, 67% потребителей все еще продолжают руководствоваться необходимостью бережливого отношения к своим бюджетам. Основными сферами для экономии остаются покупка новой одежды и расходы на развлечения и питание вне дома. Но в долгосрочной перспективе потребители планируют тратить чуть больше средств при улучшении экономической ситуации, чем в прошлом квартале. По данным NielsenIQ, доля тех, кто при улучшении экономической ситуации продолжит сокращать расходы на питание вне дома, снизилась с 28% до 26%, в сокращении расходов на покупку еды «на вынос» — с 27% до 23%.

Анатолий Костырев