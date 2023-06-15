«Цель любого экосистемного продукта — дать максимальную синергию банку»

Несколько лет назад банки оказались перед выбором — развиваться в жанре классического банковского бизнеса или осваивать новые небанковские ниши, выстраивая экосистемный бизнес. О том, какие направления перспективны, а какие — нет и как определить эффективность конкретного проекта, в интервью «Деньгам» рассказал вице-президент, директор департамента развития небанковских сервисов ПСБ Алексей Назаров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Директор департамента развития небанковских сервисов ПСБ Алексей Назаров

Фото: Предоставлено пресс-службой ПСБ Директор департамента развития небанковских сервисов ПСБ Алексей Назаров

Фото: Предоставлено пресс-службой ПСБ

— Несколько лет назад тема экосистемного бизнеса стала очень модной в финансовом секторе, хотя банки относились к ней по-разному. ПСБ решил развивать это направление, правда, назвав это «небанковскими сервисами». В чем идея?

— ПСБ — это прежде всего банк. А небанковские сервисы — это дополнение к нашей основной деятельности, которое дает клиентам максимум возможностей для реализации своих потребностей. То есть мы создаем клиентский продукт, который максимально сопряжен с классическими банковскими услугами — например, предоставление сервиса по страхованию рисков заемщика при получении ипотеки или автокредита. В центре внимания каждого продукта — синергия с банком. В таком ключе мы развиваем небанковские сервисы уже более двух лет.

— Сейчас в периметре ПСБ пять приоритетов развития небанковских сервисов. Вы этот перечень определили для себя сразу или он возник постепенно, в ответ на запросы клиентов?

— Изначально мы определили для себя три вектора — профессиональные услуги для B2B и B2C — это консалтинг и юридическая поддержка клиентов; второе — это оборонные инновации или воентех, появление этого направления обусловлено миссией ПСБ быть опорным банком для ОПК; третье — страхование. Конечно, эта структура со временем меняется вместе с запросами клиентов — еще два года назад мы не думали о финтех-направлении, куда входят цифровые финансовые активы, смарт-контракты, однако сегодня это один из наших приоритетов.

Еще один вектор, который нам кажется интересным,— государственно-частное партнерство. В периметре ПСБ уже существует и активно развивается практика по структурированию и реализации проектов в рамках ГЧП, в этом году мы планируем усилить это направление.

— Можно ли уже оценить влияние небанковского направления на рост и доходность основного бизнеса банка?

— Главный критерий — это синергия с банком. Второе важное условие — безубыточность направлений. В целом у компаний, входящих в периметр небанковских сервисов, синергия разная. Например, у S+Консалтинг есть проекты по сопровождению жилищного и инфраструктурного строительства на более чем 100 млрд руб. Мы помогаем тщательнее анализировать и проводить мониторинг строительных проектов через наш собственный ресурс — цифровую строительную платформу, которую запустили в этом году.

— В чем суть строительной платформы?

— Ее главная задача — объединить клиента, сюрвейера и банк в одном информационном пространстве, чтобы работа над проектом велась максимально прозрачно для всех участников.

Платформа позволяет повысить качество отчетности, автоматизировать процессы мониторинга, оптимизировать трудовые затраты. Если в цифрах, то скорость формирования отчетности повышается на 25%, то есть растет уровень сервиса для клиента и он быстрее достигает цели.

Сейчас платформа доступна только для наших клиентов, но мы уже ведем переговоры с рядом крупнейших российских банков о ее внедрении. Заинтересованность в таком продукте высокая.

— На рынке нет аналогов?

— Скажу так: не у всех есть подобный сервис и в таком качестве. В нашем случае мы предлагаем не отдельные решения, а полноценный ресурс, который обеспечивает полный цикл сопровождения строительных проектов в формате 360.

— В прошлом году из-за новых геополитических реалий всем пришлось корректировать стратегии. Отразилось ли это на вашем бизнесе?

— Для нас 2022 год стал годом новых возможностей. Мы смогли усилить ряд важных направлений — например, с уходом международных консультантов стал активнее развиваться консалтинг.

Наша компания S+ изначально была создана как «импортозамещенный» консультант, к началу больших изменений на рынке S+ уже активно рос и освободившиеся ниши позволили только ускорить этот темп.

Сегодня мы активно развиваем стратегический и операционный консалтинг, юридическое и налоговое консультирование, ГЧП, строительный консалтинг.

К слову, за счет ушедших компаний мы смогли усилить свою команду специалистами с международным опытом, которые приняли решение остаться и помогать российским компаниям быть лучше и эффективнее в турбулентные времена. За год наша команда выросла в два раза.

— Как изменились запросы клиентов?

— По-прежнему пользуются популярностью разработка долгосрочной стратегии развития, увеличение денежного потока компаний. Повысился интерес к внедрению инструментов быстрореагирующего производства, осталась актуальной цифровизация. Недавно команда S+ провела исследование, в котором приняли участие более 100 крупнейших российских компаний, по итогам которого выяснилось, что цифровая трансформация остается актуальной для 100% респондентов. Более того, большинство опрошенных отметили увеличение бюджета на цифровую трансформацию в сравнении с прошлым годом, однако на первый план сегодня вышли вопросы импортозамещения и кибербезопасности.

— Можете привести конкретные кейсы, где вы помогли компаниям?

— Качественный проект — это тот, который помогает компаниям трансформироваться и успешно внедрять предлагаемые инструменты. Для этого мы помогаем нашим клиентам сформировать внутри команду изменений, вовлечь все заинтересованные стороны — от топ-менеджмента до сотрудников среднего звена.

Из конкретных результатов приведу в пример реализацию программы повышения операционной эффективности геолого-разведочных работ для добывающей компании, повышение денежного потока компании на 20%, а также запуск реализации стратегической инициативы по строительству новых производственных площадок для машиностроительного холдинга.

Клиенты сейчас стали более прагматичными. Раньше консалтинг покупали за три вещи — экспертиза, политика и руки. Сегодня есть и четвертый критерий — практические решения. То, что можно быстро внедрить и получить реальный эффект.

— Как расширяется ваша клиентская база? Клиенты вас рекомендуют?

— Основной показатель — делает ли клиент с вами следующий проект. У нас по всем проектам результат отличный — после первого реализованного кейса клиенты приходят к нам повторно. Нам важно стать таким trusted adviser для заказчиков, то есть когда у тебя с одним клиентом много проектов.

— Как вы работаете с обратной связью от клиентов? Что-то придумывали в ответ на конкретные запросы?

— Да, и неоднократно. Например, проект по смарт-контрактам как раз так и появился, когда клиент сказал, что было бы интересно внедрить технологию финансовых цифровых активов в цепочку контрактов. В стройке так же — нужна была прозрачная система мониторинга для всех участников процесса.

— Как банк планирует развивать страховой бизнес?

— В этом году в рамках глобальной интеграции СМП-банка и его дочерних организаций в периметре ПСБ появилась страховая компания, которая с конца марта работает под брендом «ПСБ Страхование». В наших планах уже в этом году создать на ее базе универсальную компанию, обеспечив клиентов возможностью покупки различных видов обязательного и добровольного страхования внутри банковской группы.

Большой блок будет посвящен взаимодействию с новыми регионами.

— Кстати, о новых регионах. Выход ПСБ в новые субъекты РФ повлиял на стратегию развития небанковского направления?

— ПСБ — опорный банк не только для ОПК, но и для новых регионов, а значит, перед нами стоит большая социальная задача по повышению качества жизни людей, в том числе через продукты небанковских сервисов. Мы работаем над тем, чтобы жители новых регионов были обеспечены всеми видами услуг в полном объеме. Например, по линии страхования уже запущена продажа полисов ОСАГО, до конца года планируем запустить в новых субъектах остальные страховые продукты.

— Одно из небанковских направлений напрямую связано со спецификой бизнеса ПСБ. Я имею в виду оборонное направление. О каких результатах уже можно рассказать?

— Направление оборонных инноваций у нас появилось одним из первых, в 2020 году в периметре банка был создан фонд «Эра», который призван оказывать поддержку инновационным проектам в сфере обороны и безопасности государства. Каждый из таких проектов должен быть участником технополиса «Эра» — это уникальный военный инновационный кластер, который обладает всей необходимой лабораторной и производственной инфраструктурой для разработки и реализации решений в области воентеха.

Из тех проектов, которые уже реализуются при поддержке фонда, особо отмечу создание тренажера виртуальной реальности для обучения операторов БПЛА и VR-тренажера для отработки навыков обслуживания, ремонта и эксплуатации разведывательных химических машин.

Еще один большой проект фонда — разработка и производство БПЛА различных типов. Важно сказать, что фонд помогает в реализации проектов не только деньгами, мы сопровождаем компании комплексно — от консультаций по получению статуса участника технополиса «Эра» до помощи во взаимодействии со структурами Минобороны.

В прошлом году мы запустили акселератор фонда, чтобы собрать инновационные проекты со всей страны и помочь компаниям в их реализации. Всего отсмотрели порядка 160 бизнес-инициатив, 15 из них были отобраны для глубокой проработки. Наиболее популярными направлениями стали робототехника, куда входят беспилотные аппараты различных классов и назначений, сквозные информационные технологии, которые включают в себя виртуальную и дополненную реальность, а также наноматериалы. К концу третьего — началу четвертого квартала планируем вывести первые проекты, отобранные в рамках акселерационной кампании, на финансирование.

— Какие приоритеты стоят на этот год?

— Тема импортозамещения в каком-то смысле заставила всех посмотреть на собственный потенциал по-новому. Сегодня одним из приоритетов для нас является сфера IT, мы начали заниматься разработкой собственных сервисов для импортозамещения программного обеспечения. Пример — наша недавняя разработка — плагин для «Р7-Офис», который полностью замещает программное обеспечение иностранного производства Think Cell в части построения диаграмм, графиков для презентаций. Уже завершено тестирование первой версии продукта. В ближайшее время будет запущена процедура регистрации в реестре российского ПО Минцифры.

В перспективе мы видим свою роль не только в разработке различных сервисов для банка, но и в реализации подобных проектов на внешний контур.

Ольга Иванова