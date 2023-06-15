Особенности национальной газификации

В условиях санкций ускоренное импортозамещение стало одной из ключевых проблем для многих российских предприятий. Но отдельные отрасли заранее перешли на отечественные материалы и комплектующие. Так, газораспределительная компания Московской области «Мособлгаз» еще год назад достигла стопроцентного уровня импортозамещения. В регионе большие планы — к 2030 году довести газификацию до 99%. Сегодня предприятие не только закупает у российских производителей необходимые для прокладки газопроводов трубы, но и разработало линейку отопительных котлов и газовых водонагревателей, а также собственное программное обеспечение, оптимизирующее взаимодействие с потребителями.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Предоставлено АО «Мособлгаз» Фото: Предоставлено АО «Мособлгаз»

Использование современных качественных материалов и оборудования в промышленности традиционно было залогом эффективной работы компаний, но за последний год появилось еще одно условие — все это должно быть российским. И хотя активный процесс импортозамещения в России начался еще с 2014 года из-за ухода иностранных партнеров и поставщиков из недружественных стран, многие секторы российской экономики год назад столкнулись с серьезным дефицитом комплектующих, технологий и программного обеспечения. Но были и те, кто начал переход на отечественную продукцию задолго до этого и оказался готов к отсутствию импортных поставок.

Одной из таких компаний стал «Мособлгаз» (крупнейшая газораспределительная организация России, эксплуатирующая газораспределительную сеть протяженностью 60 тыс. км). Компания еще год назад достигла 100% импортозамещения в сфере строительства газораспределительных сетей. Там отмечают, что партнерство с отечественными производителями позволяет быстрее находить индивидуальные инженерные решения и упрощает логистические задачи. «Например, один из подмосковных заводов по специальному техническому заданию "Мособлгаза" собирает пункты редуцирования газа, по такому же принципу производство в Туле изготавливает фитинги. Лучшие решения найдены путем тесного взаимодействия изготовителей и инженеров предприятия»,— говорят в компании.

«Мы всегда делали ставку на отечественных производителей и российские технологии, а санкции ускорили переход на стопроцентное импортозамещение. Президентский проект стал мощным вызовом для "Мособлгаза" — колоссальные объемы и сжатые сроки. Мы не могли себе позволить тратить время на ожидание материалов и деталей: территориальный признак отечественных заводов — большой плюс. Отмечу, что качество не уступает зарубежным аналогам»,— подчеркивает гендиректор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов.

При поддержке правительства Московской области импортозамещение достигнуто по всем направлениям основной деятельности «Мособлгаза». Прежде всего речь идет об основной расходной статье строительства сетей — трубах. Компания использует несколько видов этой продукции: стальные и полиэтиленовые трубы, которые применяются при наружной прокладке газопроводов, а также при устройстве внутридомовых сетей. Они существенно дешевле, устойчивы к коррозии, что позволяет использовать трубы даже при высоком уровне грунтовых вод, при этом гарантированный срок их службы составляет не менее 50 лет. Также используются российские комплектующие для строительства — стальная запорная арматура и шаровые краны, препятствующие утечкам газа.

Помимо материалов и оборудования импортозамещение достигнуто и в части программного обеспечения. Автоматизированная система, разработанная на базе 1С, позволяет контролировать документооборот, а также все этапы газификации — от новых заявок на подключение газа до непосредственного строительства сетей.

«Житель может подать заявку на газификацию не выходя из дома. Система по заранее заданным алгоритмам запускает задачу по маршруту с конкретными лимитами»,— пояснили в региональном Министерстве энергетики.

Помимо российских компаний отечественное газовое оборудование (плиты, котлы, настенные водонагреватели) все чаще выбирают и потребители, спрос со стороны которых растет с учетом масштабных программ газификации населения Московской области. По поручению губернатора региона Андрея Воробьева в конце 2022 года в рамках импортозамещения «Мособлгаз» при поддержке Минэнерго Московской области запустил линейку современного газового оборудования собственной торговой марки Moguchi. Она включает более двадцати моделей настенных газовых котлов, газовых проточных водонагревателей и электрических котлов. В планах выпускать более 150 тыс. единиц продукции в год.

По своим характеристикам оборудование отвечает самым современным требованиям и стандартам качества. В компании подчеркивают, что в производстве используются медные и латунные компоненты без добавления композитных материалов. Коэффициент полезного действия газовых котлов составляет от 92,2% в зависимости от модели.

«Это будет современное производственное предприятие Подмосковья, выпускающее газовые настенные бытовые котлы, отвечающие самым высоким требованиям и стандартам качества. Наша цель — полностью заместить рынок отопительного оборудования иностранного производства,— сообщил Александр Самарин, министр энергетики Подмосковья.— Кроме того, мы в регионе дополнительно создадим более 600 рабочих мест, а доля рынка отечественного производства повысится до 25%».

Контролировать безопасность эксплуатации газового оборудования призвана еще одна разработка специалистов «Мособлгаза» — проект «Безопасный дом». Система с помощью датчиков ведет постоянный мониторинг уровня загазованности помещения в мобильном приложении (отслеживается концентрация природного и угарного газов), а в случае превышения показателей специальный клапан автоматически перекроет подачу газа, а через GSM-модуль на телефон абонента незамедлительно придет уведомление о нештатной ситуации.

Таким образом, «Мособлгаз» не только не зависит от внешних поставок, но и поддерживает за счет своих заказов смежные отрасли экономики.

Ольга Матвеева