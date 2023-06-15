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Коммерсантъ FM
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«Мы расширяем границы кредитования для предпринимателей»

Старший вице-президент банка ВТБ Руслан Еременко о том, как выстоять в жесткой конкуренции за клиентов

Руководитель департамента регионального корпоративного бизнеса — старший вице-президент банка ВТБ Руслан Еременко накануне ПМЭФ-2023 рассказал о том, как выстоять в жесткой конкуренции за клиентов из сегмента малого и среднего бизнеса и ожиданиях предпринимателей от банка.

Руководитель департамента регионального корпоративного бизнеса — старший вице-президент банка ВТБ Руслан Еременко

Руководитель департамента регионального корпоративного бизнеса — старший вице-президент банка ВТБ Руслан Еременко

Фото: Предоставлено пресс-службой ВТБ

Руководитель департамента регионального корпоративного бизнеса — старший вице-президент банка ВТБ Руслан Еременко

Фото: Предоставлено пресс-службой ВТБ

— За последние четыре года ВТБ удвоил число активных клиентов среднего и малого бизнеса, перешагнув планку в 1 млн компаний. На этот период пришлись глобальные изменения в российской экономике. Как изменились предприниматели и подходы банка к обслуживанию сегмента?

— Средний и малый бизнес оказался достаточно приспособленным к экономическим изменениям. При этом он остается сложным и волатильным: для сегмента характерна быстрая оборачиваемость клиентской базы, особенно в малом и микробизнесе, общее количество предприятий на рынке не растет, но каждый год порядка 20% обновляется. Несмотря на такую жесткую конкуренцию за ограниченное количество участников рынка, за четыре последних года ВТБ удвоил активную клиентскую базу до 1 млн. Это серьезное достижение, учитывая, что всего на рынке России сейчас 5–7 млн предприятий СМБ.

Основной прирост клиентов банк получает из малого бизнеса. Если пять лет назад на ИП приходилось 30% клиентской базы, то сейчас — 56%. Еще одна быстрорастущая часть рынка — самозанятые. Их количество увеличивается ежемесячно: за прошлый год в ВТБ оно выросло в два раза, до 260 тыс. человек, а доход, зарегистрированный ими через личный кабинет для бизнеса ВТБ, составил 1,5 млрд руб.

За последние годы очень возросли требования к банкам: раньше корпоративный клиент рассматривал нас как поставщика финансовых продуктов, но сегодня ищет партнера, который сможет закрыть практически все его потребности, возникающие при ведении бизнеса, в том числе и нефинансовые. Консалтинг, ВЭД, бухгалтерия, логистика, НR-решения, телеком — это все то, зачем предприниматель приходит в банк. И так как наша стратегическая цель — быть банком первого выбора для СМБ, мы предоставляем клиентам все эти продукты и сервисы в удобных для них форматах. Наша задача — сопровождать и поддерживать бизнес на всех этапах его развития.

— Одна из проблем, которую часто называют, говоря о работе с СМБ,— трудность в оценке финансового состояния компании и, соответственно, ее кредитоспособности. Как вы развиваете скоринг в этом сегменте?

— Этот вопрос скорее касается малого бизнеса. В среднем бизнесе уже давно разработан инструментарий, компании имеют развитую финансовую службу, данные хорошо структурированы. Сегмент не показывает дефолтов и проблемных задолженностей.

Если перейти в массовый сегмент предпринимателей, банк использует скоринг. И его система постоянно развивается и адаптируется. Мы используем информацию из открытых источников, применяем методы цифрового анализа, строим математическую финансовую модель, в которой сравниваем бизнес конкретного клиента с рыночными метриками, конкурентами, строим прогнозы развития бизнеса. Такая модель скоринга хорошо себя зарекомендовала, с ее помощью мы расширяем границы кредитования для предпринимателей. Для наших точек продаж одним из результатов ее внедрения стала возможность в два-три раза увеличивать лимиты самостоятельного принятия кредитных решений. В третьем квартале мы в три раза, до 30 млн руб., повысим максимальную сумму для экспресс-кредитов, когда заемщик онлайн за пять минут получает решение банка, а также начнем работать по этой технологии с госпрограммами.

— Каковы ваши ожидания в этом году с точки зрения корпоративного кредитования СМБ?

— В этом году складывается благоприятная ситуация для развития кредитования. Наш кредитный портфель за пять месяцев года увеличился на 12%, до 2,2 трлн руб., и до конца года мы планируем сохранить этот темп роста портфеля. К слову, портфель пассивов сегодня достиг 2,6 трлн, что говорит о самодостаточности этого сегмента бизнеса банка.

Мы надеемся на дальнейшую стабильность финансового рынка и ключевой ставки ЦБ РФ. В таких условиях показывают рост все виды кредитования: не только оборотное, но и инвестиционное, где драйвером останется импортозамещение.

Рынок кредитования СМБ продолжат поддерживать госпрограммы. ВТБ — один из лидеров по объемам льготного финансирования, у нас заключено более 12 тыс. таких соглашений на сумму больше 900 млрд руб. Порядка 40% из них приходится на программу поддержки сельхозпроизводителей №1528, еще четверть — на программу Минэкономразвития №1764, всего мы работаем с 30 различными инструментами льготного кредитования.

— Россия нуждается в собственных высокотехнологичных производствах, которые способны заменить иностранные. Государство стимулирует их развитие через грантовую поддержку, создаются технопарки и бизнес-инкубаторы. Насколько вам заметна активность бизнеса в этом направлении?

— У нас есть инновационные проекты, связанные с развитием российских высоких технологий,— капиталоемкие и долгие, преимущественно в отраслях машиностроения и электроники. Ими занимается средний бизнес.

Много проектов импортозамещения реализуются в узких сферах. Например, в России не производились некоторые виды кормов для домашних животных. Сейчас у нас уже три проекта по производству различных вариантов, один уже на завершающей стадии.

Для сельского хозяйства вызовом стали селекция и генетика. При развитом растениеводстве и животноводстве ими занимались меньше, и сейчас приходится нагонять.

Есть проекты по импортозамещению компонентов и продуктов, без которых невозможно производство целых групп товаров. Например, действующие вещества для фармацевтической продукции. Или в Смоленской области создается производство барьерной девятислойной упаковочной пленки. Вроде мелочь, но без нее не может обойтись пищевая промышленность. В Волгограде строим завод по производству отопительных панельных радиаторов. В Ижевске возводится уже третья очередь теплиц для роз. И скоро Россия сможет развивать их экспорт.

Для успешного развития экономики, отраслей работы бизнеса импортозамещение сегодня необходимо. Это не только один из важных факторов продовольственной безопасности, поддержания экономики и социальной стабильности в глобальном смысле, но и возможность для предпринимателей развивать бизнес на новых для него рынках.

Мария Иванова

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