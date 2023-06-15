Финансовый результат крупнейшего российского банка в первом квартале 2023 года показал, что пессимистические прогнозы о перспективах российской экономики не сбылись. Предприятия постепенно адаптировались к новым реалиям, наращивают импортозамещение, берут инвесткредиты и налаживают новые логистические цепочки. О том, насколько эффективно сегодня банки помогают достижению технологического суверенитета, как работают программы льготной господдержки и где точки роста в кредитовании МСБ, в интервью «Деньгам» рассказал зампред Сбербанка Анатолий Попов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Зампред Сбербанка Анатолий Попов

Фото: Предоставлено пресс-службой Сбербанка Зампред Сбербанка Анатолий Попов

Фото: Предоставлено пресс-службой Сбербанка

— Корпоративный кредитный портфель Сбербанка в первом квартале 2023 года вырос на 4%, до 19,5 трлн руб. Есть ли спрос на инвесткредиты?

— Портфель инвестиционного кредитования Сбербанка в первом квартале 2023 года рос опережающими темпами — на 6,5%, до 6,3 трлн руб. Спрос на такие кредиты был и в прошлом году: по итогам 2022 года «Сбер» увеличил портфель инвесткредитов в полтора раза в первую очередь за счет строительства. Следующие по значимости драйверы роста, правда, с отрывом от лидера — это нефтегазовая отрасль, металлургия и горнодобывающая промышленность. В этом году мы намерены как минимум сохранить долю рынка кредитования, в первую очередь помогая клиентам заместить иностранное финансирование и развивая финансирование в мягких валютах.

Сейчас мы ожидаем запуска нового цикла инвестиционного кредитования с акцентом как раз на импортозамещение и новые рынки — этому должны поспособствовать программы государственной поддержки, в разработке которых Сбербанк принимает активное участие.

— В апреле Сбербанк первым на рынке выдал кредит по новой программе господдержки «Кластерная инвестиционная платформа». Сколько по ней планируете выдать кредитов в этом году?

— Программа создана для поддержки крупных инвестпроектов, направленных в первую очередь на импортозамещение в ключевых отраслях российской экономики. Второе ее принципиальное отличие — это многоступенчатый контроль за качеством проектов со стороны кредитующего банка, межведомственной комиссии и Минпромторга.

В рамках этой программы Сбербанк уже одобрил два проекта общей стоимостью 117 млрд руб.: финансирование комплекса сортового проката и комплекса плоского проката. В работе у Сбербанка и на согласовании с госорганами находятся еще более десяти заявок на сумму свыше 150 млрд руб.

— Мы беседуем накануне Санкт-Петербургского международного инвестиционного форума. Чем этот, 26-й ПМЭФ, исходя из особенностей его повестки, будет отличаться от предыдущих форумов?

— Дискуссии на прошлогоднем форуме большей частью касались влияния санкций на экономику России и возможностей ее адаптации, обсуждались глобальные вопросы дальнейшего развития — переориентация на Восток, модернизация различных отраслей, технологическая независимость. Сегодня мы можем сказать, что российская экономика успешно трансформируется в новых условиях. Поэтому в центре повестки текущего форума — вопросы регионального внутреннего развития страны, поддержки малого бизнеса, технологий будущего, в первую очередь таких, как искусственный интеллект.

— Импортозамещение — один из приоритетов господдержки бизнеса. Как «Сбер» оценивает спрос со стороны компаний на финансирование таких проектов развития?

— В прошлом году основная активность бизнеса была направлена на замещение иностранных контрагентов и производимой ими продукции. За последнее время Сбербанк профинансировал большое количество подобных сделок. В качестве примеров сделок наших клиентов можно привести приобретение мощностей по производству упаковки или приобретение 25 тысяч контейнеров для замещения иностранных транспортных компаний.

Заявки на создание нового производства пока относительно редки, скорее всего, из-за сложности организации таких проектов и недавнего запуска соответствующих инструментов господдержки. Первую сделку по программе «Кластерная инвестиционная платформа» Сбербанк одобрил в конце апреля.

Другая заметная программа, направленная на развитие промышленного производства,— «Промышленная ипотека». В середине мая с Минпромторгом России было подписано соглашение об увеличении на Сбербанк лимита субсидий, поэтому уже в ближайшее время объем кредитования бизнеса с нашей стороны вырастет по данной программе с 2 млрд до 12 млрд руб.

Также Сбербанк поддерживает инициативы Минэкономразвития по стимулированию проектов в отраслях, приоритетных для достижения технологического суверенитета и для структурной адаптации экономики. В середине апреля правительство России приняло постановление №603 о таксономии (классификации) приоритетных отраслей для поддержки со стороны государства. В июне—июле 2023 года ожидается выпуск соответствующей нормативной базы от Банка России по снижению риск-весов при кредитовании проектов в 13 отраслях, среди которых — микроэлектроника, судостроение, авиастроение, электроника, автомобильная промышленность.

— Импортозамещение необходимо проводить ускоренными темпами. Не страдает ли по этой причине качество заявок на финансирование?

— Качество проработки проектов нашими клиентами не снижается. Но на реализацию новых проектов в текущих условиях могут негативно влиять геополитические риски. При анализе новых проектов Сбербанк дополнительно оценивает эти риски и максимально эффективно управляет ими.

— Как вы считаете, нужны ли промышленности, малому и среднему бизнесу новые программы государственной поддержки или существующих инструментов с учетом принятых в 2022–2023 годах достаточно?

— Самая актуальная сейчас тема — это движение к технологическому суверенитету в различных отраслях производства. И соответствующие механизмы поддержки продолжают разрабатываться правительством с участием Сбербанка как крупнейшего финансового партнера российского бизнеса.

В остальном на рынке сегодня представлено более 20 различных федеральных программ, которые покрывают большую часть направлений поддержки.

Еще одна важная тема — унификация всех новых программ. По нашему мнению, необходим единый шаблон для всех госпрограмм, содержащий универсальные требования к заемщикам и банкам, к порядку получения субсидий и отчетным формам. Это позволит быстрее внедрять и эффективнее сопровождать программы, а клиентам сэкономит время на сбор документов.

— Чем обеспечена высокая динамика роста кредитного портфеля «Сбера» по малым и средним предприятиям (МСП)?

— По итогам 2022 года кредитный портфель МСП составил более 4,4 трлн руб., увеличившись более чем на 45%. За первые три месяца этого года портфель вырос еще более чем на 280 млрд руб., или 6%.

Важный фактор роста — наше внимание к запросам предприятий, постоянное развитие сервисов для них. Клиент может подать заявку на кредит, в том числе с мерами господдержки, в любом формате — как очно в отделении, так и онлайн. Мы предлагаем большое количество программ господдержки и стремимся, чтобы процесс ее получения был максимально комфортным.

Продолжаем развивать конструктор госпрограмм — это очень удобный инструмент для оценки соответствия компании действующим программам господдержки. На конец первого квартала 2023 года клиентам «Сбера» доступно в сервисе 28 программ (федеральных и региональных); в первом квартале реализовано 1,6 тыс. сделок на 16,5 млрд руб., что в пять раз превышает показатель первого квартала прошлого года.

В результате клиент просто выбирает нас: рыночная доля Сбербанка в кредитовании МСП в течение 2022 года выросла с 41% до 46% и как минимум мы ее удерживаем.

— Согласны ли вы с пессимистическими прогнозами относительно перспектив строительной отрасли?

— Не соглашусь! Строительство жилья, несомненно, остается драйвером роста всей российской экономики.

О том, что отрасль по-прежнему привлекательна для девелоперов, говорят сухие цифры: в первом квартале 2023 года объем заявок застройщиков на проектное финансирование Сбербанка превышает показатели аналогичного периода прошлого года на 20%, а сумма фактических выданных кредитов — на 10%.

В целом рассчитываем на сохранение баланса между спросом и предложением. Этому во многом способствует сложившаяся исторически практика государственной поддержки отрасли в силу ее высокой значимости для экономики страны.

— Возможна ли в этом году у Сбербанка такая же впечатляющая динамика, как в 2022 году, когда кредитный портфель на строительство жилья юрлицам вырос на 70% и превысил 3 трлн руб.?

— Сейчас рынок вышел на уверенное плато по работе с привлечением средств дольщиков на эскроу-счета. Доля проектов с эскроу в общем объеме строящегося жилья превысила 90%. Объемы ввода объектов в эксплуатацию растут: если в 2021 году Сбербанк раскрыл эскроу-счета на 521 млрд руб., то в 2022 году — уже на 1078 млрд руб.

Новый механизм с использованием эскроу начал развиваться в 2020 году, срок строительства составляет в среднем как раз полтора-три года, таким образом, отрасль прошла полный цикл. Поэтому в текущем году мы ожидаем умеренного роста портфеля. Хотя только в первом квартале 2023 года наш портфель вырос более чем на 5%, до 3,2 трлн руб.

— Что со строительством коммерческой недвижимости, ведь в этом сегменте нет мер господдержки?

— Ситуация разнится от сегмента к сегменту. С определенными трудностями столкнулись владельцы торговой и офисной недвижимости. В течение 2022 года здесь наблюдался рост предложения площадей, что в первую очередь было связано с уходом ряда международных компаний. При этом сейчас мы видим возвращение части арендаторов в торговые центры после ребрендинга. А в офисном сегменте наблюдается стабильный спрос на новые площади со стороны российских IT-компаний.

Значительно лучше ситуация в складской недвижимости, которая остается бенефициаром стремительного роста электронной коммерции. Доля незаполненных площадей в данном сегменте в течение 2022 года не превышала 2,5%, что говорит о минимальных последствиях от ухода иностранных арендаторов.

Особенно приятно отметить рост инвестиционной активности в гостиничном сегменте, ориентированном на внутренний туризм. Здесь очень эффективно сработала программа льготного кредитования по постановлению правительства №141. Сбербанк в 2021–2022 годах профинансировал 26 гостиничных проектов на общую сумму более 65 млрд руб. Продолжение этой программы стало бы позитивным сигналом для гостиниц и внутреннего туризма в целом. Кстати, несколько соглашений, которые Сбербанк планирует заключить на ПМЭФ, предусматривают финансирование гостиничной инфраструктуры.

— Одна из популярных тем сегодня — цифровые финансовые активы, однако объем их эмиссии очень мал. Как вы считаете, каковы перспективы этого направления именно в ближайшем будущем? Почему нужно заниматься ЦФА?

— В настоящее время уже зарегистрировано пять платформ ЦФА, в ближайшее время на рынок планируют выйти еще несколько игроков. В целом, действительно, рынок ЦФА пока находится в стадии формирования. И площадки, и эмитенты, и инвесторы сейчас знакомятся с потенциалом нового финансового инструмента, оценивают его эффективность и применимость именно к своему бизнесу.

Сбербанк видит у ЦФА хорошие перспективы: этот инструмент позволяет сократить расходы участников за счет отсутствия посредников, демократичных условий выхода на рынок и прямого выхода эмитента на инвесторов.

Беседовала Ольга Иванова