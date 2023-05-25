Больничный проездной

Некоторые жители Камбарского района смогут получать компенсацию платы за проезд по платному мосту через Каму при направлении в республиканские медицинские организации. Госсовет Удмуртии на сессии 25 мая определил категории граждан, которым предоставят эту льготу. Вопрос особых условий при проезде по платному мосту для жителей района, расположенного на другом берегу Камы, поднимался с момента ввода его в эксплуатацию в 2017 году. Льготы начнут действовать с 1 июля 2023 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: архив Centre digital & media Фото: архив Centre digital & media

На сессии госсовета Удмуртии 25 мая депутаты рассмотрели во втором чтении законопроект «О внесении изменения в Закон Удмуртской Республики "Об адресной социальной защите населения в Удмуртской Республике"». Он предполагает предоставление жителям Камбарского района компенсации платы за проезд по мосту через реку Кама, если они едут в медорганизацию, подведомственную минздраву республики, по направлению врача. По словам председатель постоянной комиссии по труду, социальной политике и делам ветеранов Елены Дербиловой, поправки, предложенные ко второму чтению, конкретизируют и расширяют перечень категорий граждан, которые смогут рассчитывать на такую меру социальной поддержки.

«После первого чтения мы значительно расширили перечень участников, которые смогут получить компенсацию, распространив меру поддержки на ветеранов и инвалидов боевых действий, и в том числе участников специальной военной операции до момента получения ими удостоверения ветерана боевых действий, беременных женщин и несовершеннолетних детей, в том числе детей-сирот. Закон вступит в силу с 1 июля 2023 года. До этого времени правительством будет разработан соответствующий порядок, чтобы с 1 июля механизм социальной поддержки заработал в полной мере. За получением компенсации граждане будут обращаться учреждения, подведомственные министерству социальной защиты Удмуртии»,— отметила госпожа Дербилова.

Льгота предоставляется по тарифной зоне на мостовом переход через реку Кама для первой тарифной группы — речь идет о легковых автомобилях и мотоциклах. Напомним, с 1 марта 2023 года для этой тарифной группы проезд по мосту через Каму стоит 330 руб. Для грузовиков и автобусов тарифы выше.

Мостовые переходы через реки Кама и Буй в районе Камбарки были введены в эксплуатацию летом 2017 года. Они строились по концессионному соглашению между правительством Удмуртии и компанией РИК, и изначально проезд по ним планировался платным. Взимать плату начали с августа 2017 года. Ранее связь с Камбарским районом, находящимся полностью на другом берегу Камы, поддерживалась летом с помощью паромных переправ, зимой — ледовых, а в межсезонье приходилось ехать в объезд. Жители района обращались к республиканским властям с просьбой ввести для них бесплатный проезд по платным мостам, так как ряд госучреждений, крупных медицинских организаций им приходилось посещать на другом берегу — в Сарапуле.

Глава Камбарского района Александр Галанов отметил, что принятое сегодня решение — это итог серьезной работы, проводившейся совместно с минздравом и миндортрансом республики. «Вопрос прорабатывался с прошлого года, когда во время визита главы Удмуртии Александра Бречалова его подняли жители района. Он это поддержал. Безусловно, для района это плюс, ведь теперь гражданам, направляющимся на дополнительное обследование, будут компенсировать плату за проезд по мосту. Люди ездят в Сарапул и Ижевск. Конечно, есть и электрички, но все равно многие передвигаются на личном транспорте»,— пояснил глава района.

Руководитель фракции КПРФ Владимир Бодров напомнил, что изначально мост через Каму строился, чтобы надежно соединить Камбарский район с остальной территорией республики. «Его создавали, чтобы обеспечить доступность передвижения, а но сделали платным. Конечно, жители хотели бы, чтобы он остался платным для транзитного транспорта, который идет в Башкирию. Сейчас по крайней мере можно будет получить компенсацию, если едешь в больницу. Так мы повышаем и доступность медицинской помощи. Хоть какой-то шаг вперед. Может потом получится добиться большего, расширить льготы»,— отметил господин Бодров.

Михаил Красильников

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