Инвесторы вышли на Верхние Поля

Сына главы Минстроя Ирек Файзуллина Алик совместно с партнерами выкупил долю в компании, владеющей участком 2,4 га на юго-востоке Москвы. На площадке выгоднее было бы построить жилой комплекс, но в этом районе проблемы с социальной инфраструктурой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В ООО «Инвестстройгрупп», владеющем 2,4 га и зданиями общей площадью 5,8 тыс. кв. м на улице Верхние Поля на юго-востоке Москвы сменились владельцы, обнаружил “Ъ” в базе «СПАРК-Интерфакс». По 25% в компании получили Алик Файзуллин, Марат Ажимов и Иван Штопель. Остальные 25% остались у Елены Зинуковой, которая до февраля 2023 года была единственным учредителем компании. В Минстрое и «Инвестстройгрупп» не ответили на запрос “Ъ”. Напрямую связаться с Аликом Файзуллиным и господами Ажимовым и Штопелем не удалось.

У Алика Файзуллина прежде не было интересов на рынке недвижимости, судя по данным «СПАРК-Интерфакс». Ранее он возглавлял ряд компаний, не связанных с недвижимостью, например, ООО «Земельная агропромышленная корпорация», входящее в банк «Уралсиб», и Научно-исследовательский аналитический центр в Москве. Также ранее у Алика Файзуллина не было совместных предприятий с его партнерами по ООО «Инвестстройгрупп» Маратом Ажимовым и Иваном Штопелем.

Марат Ажимов — заместитель гендиректора АО «Управление экспериментальной застройки микрорайонов» в Москве. Иван Штопель до 2020 года владел долей в 50% в дистрибуторе обуви Ecco ООО «Экко-Рос». Ему также принадлежит 94,3% в ООО «Лесные дали», выращивающем овощи и владеющем более 2,3 тыс. га в Егорьевском районе Подмосковья, и 50% в логистическом операторе «Техскладлогистик».

Ориентировочная стоимость 25% в «Инвестстройгрупп» могла составлять 200–230 млн руб., считает партнер Ricci | M&A Петр Виноградов. Руководитель департамента рынков капитала Commonwealth Partnership Алан Балоев отмечает, что на площадке можно реализовать девелоперский проект, в котором будет преимущественно жилая функция.

Но неблагоприятное окружение в виде промышленных зданий вокруг, отсутствие социальной инфраструктуры и низкая транспортная доступность вряд ли позволят построить жилой комплекс, возражает господин Виноградов. К тому же на соседней площадке в 8,3 га мэрия Москвы планирует реализовать проект комплексного развития территории, в результате которого должно появиться 136 тыс. кв. м недвижимости.

Поэтому, считает директор департамента рынков капитала и инвестиций IBC Real Estate Николай Горюнов, на площадке на Верхних Полях возможно строительство проекта производственно-складского комплекса площадью 30–36 тыс. кв. м. На это потребуется около 2,7 млрд руб., а выручка от его продажи может достичь 3,6 млрд руб., подсчитал эксперт.

Привлечение инвесторов в проекты на раннем этапе является обоснованной стратегией для инвесторов, так как позволяет им разделить риски с новыми владельцами, отмечает Алан Балоев. Петр Виноградов замечает, что привлечение партнеров с административным ресурсом в девелоперские проекты давно устоявшаяся практика.

Дарья Андрианова, Алина Савицкая