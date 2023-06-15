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Коммерсантъ FM
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Тигран Хачатуров, заместитель председателя правления Газпромбанка, курирующий проекты группы по направлению «Водородная энергетика»:

— Развитие низкоуглеродной энергетики и использование новых источников энергии — это неотъемлемая часть нового мирового климатического и экономического уклада и уже наша реальность, несмотря на то что до сих пор скептики говорят, что водородная энергетика — это «прекрасное далеко».

Фото: Предоставлено пресс-службой Газпромбанка

Фото: Предоставлено пресс-службой Газпромбанка

Сейчас в мире три основных источника выбросов, способствующих изменению климата: транспорт, производство электроэнергии и промышленность. Водород может использоваться во всех трех областях, оставляя минимальные потери и снижая ущерб для экологии. Развитие водородной отрасли было и остается приоритетом государственной политики. Наличие собственных технологических разработок и перспективного спроса неоднократно подтверждалось руководством страны, так как это обеспечение энергетической безопасности страны и ее технологического суверенитета. Наша страна обладает уникальным по мировым меркам опытом и знаниями в этой области. Газпромбанк поддерживает инвестиции в столь значимую для России отрасль и масштабирование отечественных технологий. В соответствии со стратегией развития направления мы открыты для новых партнерств, проектов и инвестиций в водородную отрасль, так как уверены, что этот практически неисчерпаемый источник энергии является одним из ключевых элементов следующего энергоперехода.

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